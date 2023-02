Imprimerie : Le Journal vous dit MERCI!

Une page d’histoire s’est tournée hier soir au Journal de Québec, alors que nos presses de l’avenue Béchard, dans le secteur Vanier, ont imprimé votre quotidien pour une dernière fois.

À compter de l’édition de lundi, l’impression du Journal – qui sera désormais tout en couleurs – sera réalisée à Mirabel, dans une imprimerie plus moderne.

Ce changement, que nous avons annoncé au début de 2023, se concrétise à la suite de négociations qui ont été conclues à la satisfaction des parties, au cours des dernières semaines.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les pressiers, expéditeurs, préposés à l’encartage, électromécaniciens, électrotechniciens et techniciens du prépresse qui ont participé à l’impression du Journal à notre imprimerie de Québec depuis 1972.

Hier soir, en compagnie du directeur de l’imprimerie, Emil Horner, de ses adjoints Gilles Gagné et Alexandre Jean, et de l’éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, Sébastien Ménard, des membres de l’équipe de l’imprimerie se sont réunis pour immortaliser ce moment, entre deux presses qui étaient en fonction depuis la fin des années 1980.

Nous leur souhaitons le meilleur des succès dans leurs projets.

– La Direction