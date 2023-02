Je dois beaucoup à ma mère

Gino Chouinard est né à Woburn, en Estrie, au sud du lac Mégantic, près de la frontière américaine avec le Maine. Cette proximité lui a permis d’apprendre l’anglais, car il devait souvent parler aux Américains pour les aider. Sa mère est sa plus grande fan, qui lui écrit ses commentaires régulièrement. Elle lui a enseigné des valeurs familiales qui ont influencé sa vie.

Jean-Pierre Coallier, Yves Corbeil, Claude Boilard et Guy Mongrain ont marqué sa vie, car c’était primordial pour lui de regarder leurs émissions sans aucunement avoir l’idée de suivre leurs traces.

Parle-nous de tes parents...

Mon défunt père, Julien, était le postier au bureau de poste, tandis que ma mère, Rita, qui est toujours vivante, était couturière, et elle a même géré l’hôtel du coin.

Ton père était l’agent de liaison des citoyens.

Beaucoup des citoyens travaillaient dans le Maine, et c’est papa qui traduisait leur correspondance, le bureau de poste était le point d’attache du village.

L’influence de tes parents sur tes frères, Daniel, Marc, et sur toi ?

Nos parents étaient des personnes généreuses, très impliquées socialement et dans les affaires de la communauté.

Un décès dans le village.

À l’occasion d’un décès, ma mère préparait de la nourriture pour la famille qui vivait un deuil. Nous allions rendre visite à la famille, car maman nous avait fait comprendre que notre appui était important pour cette famille.

Ton père avait des terrains de la Couronne au bord du lac Mégantic.

La famille possède encore ces terrains et 50 ans plus tard, je ressens le besoin d’y retourner chaque été pendant quelques semaines. Ce sont mes racines de vie.

Étais-tu un élève discipliné ?

Mes professeurs me décrivaient comme une belette, car je ne cessais pas de parler.

Ton premier emploi.

J’étais camelot pour La Tribune, sauf le mercredi et samedi, car le journal était trop lourd. Dans le même été, j’ai travaillé pendant deux semaines comme planteur d’épinettes dans les secteurs rosiers de bois avant de devenir sauveteur à la piscine municipale pour la modique somme de 3,17 $ de l’heure.

Le sport t’a donné une éthique de travail.

J’ai joué au tennis, au baseball, au hockey et plusieurs autres sports. La discipline de vouloir exceller m’a appris aujourd’hui l’importance d’être discipliné au travail.

Tu avais une jument ?

La belle Mimi m’attendait chaque jour après l’école, soit j’allais faire une randonnée à vélo soit une promenade avec Mimi.

Tu as participé à des concours d’Elvis.

Mon premier vinyle, c’était celui des Golden Hits d’Elvis. Lors des concours de lipsing à l’école, je chantais All Shook Up et Blue Suede Shoes, d’Elvis.

René Simard t’a fait rire au cinéma.

Dans le film J’ai mon voyage, il refuse de débarrer les portes de la voiture au grand chagrin de Dominique Michel, j’en ris encore aujourd’hui.

Tu as fait ton secondaire dans un pensionnat et à la polyvalente

J’ai fait mon secondaire 1 et 2 dans un pensionnat à Sherbrooke, le Collège du Mont-Sainte-Anne, avant d’étudier à la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic.

Pourquoi as-tu fait un secondaire 6 ?

À l’époque, on avait le choix de le faire afin d’améliorer nos connaissances des différentes matières du secondaire 5. Cela m’a permis d’être plus impliqué à l’école.

Tu as été président de la vie étudiante et animateur à la radio étudiante.

À titre de président, j’organisais des activités, comme le bal des finissants ou des concours d’impro auxquels je participais. Le midi, nous avions un horaire pour animer la radio étudiante.

Ton moment fort comme animateur.

Une fois par mois à titre de président, je m’adressais aux étudiants en utilisant le micro de l’école. Les messages étaient transmis partout dans l’école.

Tes études collégiales, tu les as faites à Montréal.

Je suis allé au Conservatoire Lassalle, car au départ, je voulais devenir un acteur avant que je réalise que je n’avais pas le talent pour le devenir.

There’s no business like show-business

Mon professeur au secondaire était avant-gardiste, c’est le message qu’il m’a écrit dans mon livre de finissant.

Ton professeur de français et de diction était le légendaire Henri Bergeron.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, j’écoutais chaque dimanche avec mes parents M. Bergeron présenter Les beaux dimanches à la télé de Radio-Canada.

As-tu réalisé comment tu étais privilégié ?

C’était irréaliste pour moi, car la qualité de son français et de son élocution m’a permis de maîtriser mon français et d’améliorer ma communication avec les autres.

Cependant, tu aimais aussi Les Tannants, la Soirée canadienne et la lutte.

Les Tannants, que j’écoutais avec mon père, Louis Bilodeau animait la Soirée canadienne et la lutte, Sur le matelas avec Jean-Jacques Fortin et Édouard Carpentier, diffusée à Télé-Métropole.

Tu demeurais dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le tout a commencé dans un appartement délabré au coin de Hochelaga et Pie-IX, sans oublier la rue Jeanne d’Arc, mais toujours près du Stade olympique et le resto la Belle Province.

Pourquoi ces points focaux ?

Mes colocs et moi aimions aller le midi ou en soirée manger à la Belle Province, et moi, j’aimais aller voir les Expos dans les estrades populaires. Nos loisirs favoris : sortir avec les filles.

Tu as deux magnifiques enfants.

Les plus beaux moments de notre vie, à mon épouse, Isabelle, et moi, sont lorsque nous avons adopté Marilou, originaire de la Chine et Nathan, originaire du Vietnam. Marilou, 15 ans, est une personne généreuse et engagée qui enseigne le ski à Bromont. J’aime jouer au tennis et au golf avec mon fils, Nathan, 12 ans.

Tu décris Isabelle comme une épouse unique.

Le respect et la générosité jouent un rôle important dans la vie de mon épouse, Isabelle, originaire de Baie-Comeau. C’est une épouse engagée qui est sans aucun doute la force qui nous guide, mes enfants et moi, à travers nos différentes épreuves de la vie.