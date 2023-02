La jeune pousse québécoise Hippoc récolte 3 millions $

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Elle reçoit l’appui de Serge Godin

Photo AFP

Hippoc, une jeune pousse qui a mis au point un outil « unique » de test et d’optimisation de la publicité s’appuyant sur les neurosciences et l’intelligence artificielle, vient de boucler un financement de 3 millions $. Les deux investisseurs sont Serge Godin (photo), cofondateur de CGI, et le financier André Collin. Hippoc a été fondée en 2019 par Jean-Maxime Larouche et Kévin Combe.

Il investit dans le CN

Michel Letellier, le PDG du producteur d’énergie renouvelable québécois Innergex, a acheté pour près de 110 000 $ d’actions du Canadien National, la semaine dernière. M. Letellier est membre du conseil d’administration du transporteur ferroviaire depuis le 1er octobre. Il a succédé à l’ancien premier ministre Jean Charest à titre de seul administrateur francophone du CN.

Equisoft fait une acquisition en Ontario

La firme informatique québécoise Equisoft a annoncé cette semaine avoir mis la main sur l’ontarienne CompuOffice Software. Les deux entreprises conçoivent des logiciels destinés au secteur financier. Fondée en 1994 par Luis Romero, Equisoft compte environ 800 salariés. En 2021, elle avait acquis la firme britannique Altus, qui emploie une centaine de personnes.

Ils rachètent du Guru

Cinq initiés de Guru ont accru leurs participations dans l’entreprise montréalaise au cours des derniers jours. Les deux plus importants actionnaires de Guru, le financier Éric Graveline et le fondateur du fabricant de boissons énergisantes, Joe Zakher, ont respectivement investi 111 000 $ et 50 000 $. Le PDG, Carl Goyette, a acheté pour 48 000 $ d’actions de l’entreprise tandis que deux vice-présidents, Luc Martin-Privat et Ingy Sarraf, en ont acquis pour 46 000 $ et 28 000 $ respectivement.

Megatech vendue à des Américains

La firme d’investissement MiddleGround Capital du Kentucky vient d’acquérir la PME Megatech de Québec pour une somme non divulguée. Fondée en 1992 par Jean Dallaire, Megatech se présente comme un leader dans le secteur de l’usinage, en raison notamment de sa précision « exceptionnelle ». MiddleGround compte greffer à Megatech d’autres entreprises du même domaine au cours des prochaines années.

Profit intéressant pour un initié de Dollarama

Photo tirée de LinkedIn

Le président du conseil d’administration de Dollarama, Stephen Gunn, a réalisé un profit de près de 370 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant montréalais, la semaine dernière. Administrateur de Dollarama depuis 2009, M. Gunn est l’un des fondateurs des magasins Sleep Country (Dormez-vous au Québec). Le titre de Dollarama s’est apprécié de près de 20 % au cours des 52 dernières semaines.