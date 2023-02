Le Taverne Tour de retour: la musique revient dans les bars

Après une édition annulée et une virtuelle, le Taverne Tour est de retour à sa formule habituelle. Au programme de ce festival hivernal intérieur: environ 80 groupes qui se produiront dans une vingtaine de petits lieux, dont plusieurs bars, du Plateau Mont-Royal.

Les organisateurs du Taverne Tour sont particulièrement excités de cette sixième édition « en présentiel » qui commencera dans quelques jours. Déjà, la prévente est la meilleure que l’événement a connue depuis ses débuts.

«Nous avons quatre ou cinq spectacles qui affichent déjà complet, dit la cofondatrice Marilyne Lacombe. On sent qu’il y a vraiment une belle réponse du public. On voit que les gens ont accroché à l’événement, même s’il n’a pas été là pendant deux ans. C’est encourageant et ça donne le goût d’aller encore plus loin.»

Parmi les spectacles très courus cette année, on compte celui de Choses Sauvages, le 10 février à l’Escogriffe. «C’est un spectacle typique du Taverne Tour, dit le producteur Philippe Larocque. Leur dernier concert, c’était au Métropolis (MTelus). Et là, ils font l’Escogriffe. Ça s’est vendu en quelques jours.»

Gros Mené à la Taverne Saint-Sacrement (9 février) est aussi un autre groupe qui joue habituellement dans des salles beaucoup plus grandes.

Le spectacle du groupe montréalais maintenant basé à Berlin, The King Khan & BBQ Show, s’est également vendu très rapidement. «On se fait harceler pour des billets!» dit Philippe en riant.

Artistes new-yorkais

Parmi les autres artistes à surveiller cette année, les organisateurs nomment Lydia Lunch Retrovirus («une légende du punk qui vient de la scène CBGB, elle a collaboré avec Nick Cave»), le 11 février à l’Escogriffe, Adam Green («une légende du mouvement anti-folk à New York, il y a un buzz autour de lui avec le documentaire Meet Me In the Bathroom»), le 10 février à la Sala Rossa, et Johnny Pilgrim («un Québécois qui a déménagé à Los Angeles à la fin des années 1970 et qui a réalisé des vidéoclips pour Guns N’ Roses et Metallica»), le 10 février O Patro Vys.

Photo fournie par Méchant Vaporwave

Les organisateurs font aussi une petite entorse au concept du Taverne Tour, qui ne se concentre que sur les petits lieux, pour offrir le spectacle du groupe of Montreal au La Tulipe.

«Ils devaient venir jouer l’an dernier, avant que l’on doive annuler l’édition, dit Marilyne. Le La Tulipe est situé au centre de notre axe principal qui est l’avenue du Mont-Royal. Leur dernier spectacle à Montréal remonte au Club Soda en 2014!»

Encourager les commerces

D’abord lancé comme festival principalement rock, le Taverne Tour a peu à peu accueilli d’autres genres musicaux, dont le hip-hop, au fil des années. «On va dans un spectre large qui est lié à la musique underground», dit Marilyne.

Pour les organisateurs, cette édition du Taverne Tour, qui a toujours eu dans son ADN d’encourager les commerces locaux, est spéciale après les années très difficiles vécues par la pandémie. «Le dernier festival remonte à trois ans, dit Marilyne. Mais là, on n’a plus envie de parler de la pandémie! [rires]»

La sixième édition du Taverne Tour aura lieu du 9 au 11 février, dans le quartier du Plateau Mont-Royal, à Montréal. Pour la programmation : tavernetour.ca.