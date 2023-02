Je ne veux pas revenir directement sur Amira Elghawaby. Tout a été dit et écrit.

Je veux revenir sur le pourquoi d’un tel cataclysme médiatique, de la réaction épidermique de toute la nation avec un grand N.

Les propos révulsent, bien sûr. C’est l’équivalent de lancer de l’essence sur une poubelle en feu. Il est blessant de se voir nier – ou ridiculiser – une partie de son histoire, des souffrances racontées. Ça heurte notre mémoire collective.

Mais bon, les propos ne sont pas neufs, ou sortis d’un chapeau. Ils représentent bien ce qu’une partie des élites canadiennes disent sans gêne du Québec. Yves-François Blanchet l’avait bien vécu au débat des chefs en 2021.

Rien de bien nouveau sous les voies ensoleillées.

Mais donc, pourquoi une telle montée aux barricades ?

Hypothèse : le Québec se définit toujours par le non. Il y a une énergie du refus dans notre demi-pays. On s’affirme toujours par opposition à quelque chose ou quelqu’un. Et cette semaine, il a dit un non clair à cette mise en accusation des frogs...

Une pensée miroir

Une partie des appuis à la loi 21 vient précisément de là. De l’opposition féroce – et de l’incompréhension – du Canada anglais. La laïcité, ce mot qui n’existe même pas en anglais.

En théorie, cette loi n’a rien d’« identitaire ». Rien à voir avec des « valeurs » qu’on inscrirait dans une charte. C’est un principe d’État, une ligne dans le sable tracée entre le religieux et l’État.

Mais elle est devenue identitaire – une valeur québécoise – en réaction à l’enflure verbale d’influenceurs médiatiques canadiens. Autrement dit, plus le Canada parle de cette loi comme la pire infamie de l’histoire, plus les Québécois l’appuient.

Bien des caquistes, auparavant peu intéressés à une telle loi, François Legault en tête, en sont devenus des défenseurs par cette réaction canadienne.

Identité

Même notre appellation « Québécois » peut s’expliquer par le refus.

Dans ce qui constituait le Canadien français, son cœur était religieux. L’Église régissait tout : la santé, l’éducation, nos mœurs, notre descendance, nos syndicats, notre vie communautaire, tout, tout, tout.

Le passage de « Canadien français » à « Québécois » était marqué par ce refus du religieux. On disait non à la religion. On repoussait les soutanes. On « mangeait du curé ». On disait non à cette chape de plomb sur notre existence. En quelques semaines, quelque part en 1965, les églises se sont vidées. De l’ultramontanisme à l’anticatholicisme...

Référendums

Dans cette société du « non » qu’est le Québec, difficile de ne pas penser aux référendums.

Pas juste les référendums de 1980 ou 1995 finissent par une victoire dans le non.

Les autres référendums, aussi. Si le Québec s’est dit non deux fois, il a aussi dit non à 57 % au Canada par le référendum oublié, celui de Charlottetown, en 1992.

Notre identité politique est celle d’un schizophrène, d’une double négation : celui du Québec comme pays, celui du Canada comme pays. Non, non.

Et le référendum sur la conscription lors de la Deuxième Guerre mondiale ? Une clarté référendaire à 72 % pour le non, face à un oui clair du Canada anglais.

Vous connaissez le seul référendum qui a été gagnant dans notre histoire ? Celui contre la prohibition de l’alcool en 1919...

Un des meilleurs slogans de l’histoire politique québécoise est celui du camp du non de 1980.

Mon « non est québécois ». Voilà, tout est dit.