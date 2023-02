Le top 30 des artistes québécois de moins de 30 ans

Ils sont humoristes, comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens. Ils ont fait leurs preuves autant sur nos scènes que sur nos écrans et nos palmarès. Et ils sont ainsi passés maîtres de leur discipline avant même d’atteindre la trentaine. Preuve que la relève artistique est bel et bien assurée au Québec, Le Journal vous présente son palmarès des 30 artistes de moins de 30 ans les plus importants de leur génération.