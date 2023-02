Le vin du samedi

Rien de mieux que de se faire plaisir avec une belle bouteille!

En ce samedi bien froid, je vous propose un superbe chablis élaboré par le petit Domaine Pinson. La famille Pinson, qui produit du vin depuis plus de 350 ans, possède une belle brochette de premiers crus, en plus d’un grand morceau de parcelle dans l’illustre grand cru Les Clos. Christophe et Laurent peuvent aujourd’hui compter sur l’aide de Charlène, la fille de ce dernier, afin de magnifier les raisins répartis sur environ 14 hectares.

Issu d’un très bon millésime, on sent le vin d’abord serré, presque tendu, puis on sent qu'il se délie au fur et à mesure qu'il entre en contact avec l’oxygène et que sa température grimpe. Il étonne par sa chair, qui lui apporte de l’amplitude et de la densité tout en se greffant sur une trame saline et pierreuse du plus bel effet. Flaveurs de poire, de coquillage chaud, de caillou de rivière, d’humus. Long et complexe, il se laisse déjà approcher, mais il devrait donner le meilleur de lui-même après une durée de trois à cinq ans. Cher, mais la qualité est indéniable.

Domaine Pinson, Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2020, France

61,50$ – Code SAQ 14907092 – 13% – 2,5 g/L

★★★ 1⁄2 $$$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: il vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: il vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: il est cher.