Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

Jennifer Maccarone, PLQ

Photo d'archives, Agence QMI

Déjà en lice pour le pire tweet de 2023. Elle a accusé la CAQ de « manque d’humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elghawaby », malgré ses écrits gorgés de préjugés sur les Québécois. Elle a reconnu son erreur et effacé ce message. Mais elle s’est tirée dans le pied avec une arme de gros calibre.

Christine Fréchette, CAQ

Photo d'archives, Agence QMI

La ministre n’avait probablement pas tort de dire que fermer le chemin Roxham serait inefficace et dangereux. Elle s’est toutefois corrigée une heure plus tard pour éviter de contredire son chef. On comptait justement sur elle pour être plus claire que M. Legault en matière d’immigration, alors dire une chose et son contraire n’est pas l’idéal...

Marwah Rizqy, PLQ

Photo d'archives, Agence QMI

La dynamique élue de Saint-Laurent multiplie les initiatives pertinentes. Demandes d’accès à l’information révélant une hausse des incidents violents à l’école, dépôt d’un projet de loi sur l’obsolescence programmée des appareils. Elle brille dans un caucus d’opposition officielle qui cherche ses repères.

Simon Jolin-Barrette, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Il a déposé un projet de loi visant à réduire les délais interminables pour être entendu devant la Cour des petites créances. Le ministre de la Justice ajoute aussi à la composition du Conseil de la magistrature un membre nommé en concertation avec les organismes représentant les victimes d’actes criminels.