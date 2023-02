Les Québécois aiment le confort de leur foyer

Ikea Canada a publié son rapport annuel sur la vie à la maison, qui brosse un portrait unique de la façon dont les gens vivent et se sentent en ce moment. L’étude révèle que les deux tiers des Québécois (63 %) sont préoccupés par la situation économique générale. À travers l’incertitude, la maison sert de refuge.

Plus d’un tiers (36 %) des répondants québécois au sondage ont une opinion plus positive de leur foyer, par rapport à la même période l’année dernière. Notre amour du foyer est également illustré par le fait que près d’un Québécois sur cinq (19 %) a inventé des prétextes pour pouvoir rester à la maison.

Près de sept résidents québécois sur dix (68 %) ont le sentiment de pouvoir être eux-mêmes à la maison. Cette liberté donne lieu à des comportements intéressants : un sur cinq (20 %) a déjà dormi ailleurs que dans son propre lit à la maison, plus d’un tiers (31 %) se sont déjà parlé à eux-mêmes quand ils étaient seuls à la maison, et un peu plus d’un sur dix (15 %) a déjà pris un repas au lit.

Notre espace à la maison est souvent partagé avec d’autres personnes, ce qui pose des problèmes lorsque l’on travaille à distance. Plus d’un répondant québécois sur 10 (11 %) s’est caché des personnes avec lesquelles il vit pour avoir un peu d’intimité à la maison, et 4 % des répondants admettent même avoir travaillé dans la salle de bains.

La maison reflète notre personnalité unique : à son meilleur, notre maison agit comme un miroir de notre identité. Plus de six Québécois sur dix (63 %) estiment que leur maison reflète leur personnalité (ce qui est supérieur à la moyenne nationale

de 57 %).

Pour plusieurs personnes, la maison demeure un lieu de confort et de sécurité – un endroit où l’on peut se retirer et se ressourcer pour faire face aux défis de la vie. Le confort (98 %) est le critère le plus important pour ce qu’ils recherchent dans

leur maison.

Deux des trois principales frustrations des Québécois à l’égard de leur maison sont le fait d’avoir trop de choses qui n’ont pas leur place (22 %) et le manque d’espace pour ranger leurs affaires (17 %).

Conseil déco

En aménageant un coin repas tout près de la cuisine, on sauve des pas. C’est très pratique avec de jeunes enfants.

Une cuisine en noir et blanc

Le noir ajoute de la profondeur au décor tandis que le blanc, intemporel, est synonyme de simplicité. Pour la cuisine, ce duo élégant est une valeur sûre !

Généralement, la cuisine en noir et blanc adopte l’un de ces trois looks : le style bistrot parisien classique, l’allure moderne et épurée ou l’esprit industriel.

Afin d’éviter que la combinaison soit froide, on pense à intégrer des plantes, des touches de couleur, des matériaux chaleureux comme le bois ou le métal, et des accessoires qui ont du caractère.

