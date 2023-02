LHJMQ: les Olympiques de Gatineau pulvérisent les Sea Dogs de Saint John

Les Sea Dogs de Saint John ont passé un long, très long après-midi au Centre Slush Puppie, samedi. Les Olympiques de Gatineau ont rossé l’équipe du Nouveau-Brunswick 11 à 3.

La troupe de Louis Robitaille a mitraillé la cage des visiteurs avec 51 lancers. Cet effort offensif a permis d’inscrire trois buts au premier engagement et d’en ajouter quatre aux deuxième et troisième tiers.

L’attaquant Samuel Savoie a mené le bal avec deux filets et trois mentions d’aide. Zachary Dean (deux buts, deux aides) et Marcel Marcel (un but, trois aides) et Olivier Boutin (deux buts) ont aussi brillé de mille feux.

Antoine Michaud, Colin Ratt, Alexis Gendron et Cole Cormier ont aussi participé au travail de démolition.

L’espoir du Canadien de Montréal Riley Kidney n’a curieusement récolté qu’une mention d’aide lors de ce festival offensif. Ses coéquipiers ne lui en voudront sûrement pas : il a amassé 24 points en 10 duels depuis qu’il a été acquis du Titan d’Acadie-Bathurst.

Alex Drover a sauvé l’honneur des Sea Dogs en faisant scintiller la lumière rouge à deux reprises. Vincent Élie a aussi trompé la vigilance d’Emerik Despatie, qui a signé la victoire la plus facile de sa carrière en repoussant 21 rondelles.

Ailleurs dans la LHJMQ

Au Centre Henry-Leonard, le gardien Olivier Ciarlo n’a eu qu’à se signaler 15 fois pour ajouter un blanchissage à sa fiche. Le Drakkar de Baie-Comeau a eu raison des Cataractes de Shawinigan 3 à 0.

Au Centre Marcel-Dionne, les Voltigeurs de Drummondville ont encaissé un sixième revers consécutif, eux qui ont plié l’échine 5 à 2 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Au Colisée Desjardins, le capitaine Maxim Pellerin a inscrit deux buts et autant de mentions d’aide dans un gain de 5 à 2 des Tigres de Victoriaville aux dépens des Foreurs de Val-d’Or.