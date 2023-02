Sidney Crosby et Alex Ovechkin: les improbables coéquipiers au Match des étoiles

SUNRISE | « Je n’ai pas encore parlé avec mon garçon Sergeï, mais je le connais assez pour savoir qu’il ne sera pas heureux de notre défaite. Je pourrai lui dire que je blâme nos gardiens! »

• À lire aussi: Match des étoiles de la LNH: doublé de Nick Suzuki; l’Atlantique en finale

• À lire aussi: Toronto accueillera le Match des étoiles de la LNH en 2024

Alex Ovechkin montrait son classique sourire édenté dans la salle des médias du FLA Live Arena après un revers de 10 à 6 de la division Métropolitaine contre la division Atlantique.

En plus de partager cette semaine des étoiles avec le plus vieux de ses deux garçons, Ovechkin gardera aussi un bon souvenir de ce match en compagnie de Sidney Crosby, son éternel rival.

« J’ai aimé jouer avec Sid, c’était spécial, a raconté le capitaine des Capitals de Washington. Nous avions déjà joué ensemble pour le match des étoiles. Nous avons encore eu du plaisir. J’aime mieux jouer avec lui que contre lui. »

« Je suis aussi plus vieux, je ne peux pas prédire si je participerai encore à un match des étoiles, a poursuivi Ovechkin. J’avais vraiment en tête d’avoir du plaisir sur la patinoire. »

Des passes d’Ovechkin

Ovechkin a terminé ce petit match de vingt minutes avec un but et deux passes, alors que Crosby a marqué deux buts et récolté une passe. À l’image de leur carrière où ils se suivent de tout près pour les points, ils ont chacun amassé trois points.

« Nous avons réussi de beaux jeux, Ovi et moi, a dit Crosby. Je ne m’attendais pas à recevoir autant de passes de sa part, je croyais qu’il aurait voulu finir les jeux. J’ai vraiment aimé mon expérience avec lui. J’espère maintenant qu’il ne s’agira pas de notre dernière rencontre des étoiles ensemble. »

Âgé de 37 ans, Ovechkin a 1464 points en 1326 matchs avec les Capitals, alors que Crosby, 35 ans, a 1469 points en 1157 rencontres.

Un spectateur attentif

Blanchi de la feuille de pointage, Jack Hughes, des Devils du New Jersey, restait un homme heureux après ce revers.

« C’était génial, a affirmé le jeune centre. Je redevenais un partisan. J’avais un bon siège pour regarder Ovi et Sid. C’était drôle de les voir ensemble. Ils sont tellement de grands rivaux, mais ils agissaient comme de grands amis. C’est cool. »

Igor Shesterkin, des Rangers, et Ilya Sorikin, des Islanders, étaient les deux gardiens de la division Métropolitaine. Shesterkin a donné quatre buts, comparativement à cinq pour Sorokin. Il y a aussi eu un but dans un filet désert.