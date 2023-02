Nos animaux, pas plus chanceux avec la médecine

Comme si le Québec n’en avait pas assez d’être aux prises avec des problèmes d’accès à des médecins, voilà que les propriétaires d’animaux, plus nombreux que jamais, doivent composer avec le stress découlant d’une pénurie de vétérinaires.

Le constat est clair, à la lecture de notre dossier publié aujourd’hui, qui démontre très bien les problèmes criants d’accès à la médecine vétérinaire un peu partout au Québec.

Il existe plusieurs solutions, rapportent nos journalistes, mais plusieurs ont tardé ou tardent toujours à être mises en place. La conséquence, c’est qu’il faudra de nombreuses années pour rétablir la situation... si on est chanceux.

Membres de la famille

Les animaux domestiques sont pourtant devenus, dans bien des foyers, comme des membres de la famille. La science a aussi évolué quant aux moyens à prendre pour répondre à leurs besoins, afin qu’ils soient épanouis et démontrent un bon comportement.

En dépit de ces changements de mentalité, l’accès à un vétérinaire est devenu de plus en plus difficile. Même les urgences ne garantissent pas l’accès en dehors des heures du bureau, la fin de semaine et les jours fériés.

Comme si on pouvait choisir quand surviennent les problèmes de santé de nos petits protégés à poils, à plumes, ou à écailles...

Stress et détresse

Ceux qui ont vécu une situation d’urgence avec un animal connaissent très bien le stress et la détresse qu’engendre l’impossibilité d’être pris en charge.

Si on a le malheur que le problème de santé survienne la fin de semaine ou en dehors des heures normales du bureau, il est souvent nécessaire d’attendre des heures, voire toute une journée ou une nuit, avant d’espérer voir un vétérinaire. C’est le cas à Québec et en région notamment. C’est inacceptable.

On entend souvent qu’on devrait s’occuper des humains avant les animaux. Il n’y a évidemment aucune raison pour que l’un empêche l’autre.