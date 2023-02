Ovechkin et Crosby racontent leur rivalité

La relation entre Alexander Ovechkin et Sidney Crosby a beaucoup évolué à travers les années, si bien que les deux hommes sont devenus de bons amis. Les deux rivaux ont d’ailleurs combiné leurs efforts vendredi soir lors du concours d’habiletés de la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: Match des étoiles de la LNH: Kevin Hayes réalise l’un des souhaits de son frère Jimmy

• À lire aussi: Toronto accueillera le match des étoiles de la LNH en 2024

Les deux athlètes sont arrivés au même moment dans le circuit Bettman, soit lors de la saison 2005-2006. Les capitaines respectifs des Capitals de Washington et des Penguins de Pittsburgh sont automatiquement devenus les visages de la ligue et leurs affrontements ont toujours soulevé les foules.

Dans la trentaine avancée, Ovechkin et Crosby ont toujours la rage de vaincre, mais ils sont aussi capables d’apprécier les exploits de l’autre.

«Je pense qu'avec le temps, on comprend que ça peut chauffer et que c'est intense sur la glace. On veut avoir tous les deux du succès, mais on apprécie de jouer l'un contre l'autre depuis aussi longtemps», a indiqué vendredi «Sid the Kid», dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com.

Jeudi, le Russe avait aussi commenté sa relation avec le Néo-Écossais.

«Il a encore du plaisir à jouer au hockey. J’ai toujours du plaisir à jouer au hockey, a indiqué Ovechkin au “Pittsburgh Post-Gazette”. Je suis sûr que lorsque nous prendrons notre retraite, nous irons prendre quelques bières ensemble pour parler de tout cela et de ce qui s’est passé à travers les années.»

La foule charmée

Au concours d’habiletés, les deux joueurs vedettes ont formé un tandem pour l’épreuve des échappées, mais un invité surprise s’est joint à la danse. Celui-ci n’était nul autre que le fils d’«Ovi», Sergei. Le petit garçon a servi une tasse de café à Roberto Luongo, soulevant la foule au passage.

«Ce n’était que de la pure joie», a souligné Crosby après l'événement, selon le site web de la LNH.

«C'est un moment spécial et les partisans l'adorent [Sergei]. Nous l'aimons tous les deux. C'est génial pour le jeu et pour les deux et évidemment pour Sergei aussi», a ajouté Ovechkin.

Nul besoin de mentionner que le trio a remporté la compétition.