Plus facile d'avoir un médecin de famille qu'un vétérinaire

Pour une femme des Laurentides, trouver un médecin de famille à la suite de son déménagement en Gaspésie a été plus rapide que d’obtenir un rendez-vous chez le vétérinaire pour une deuxième dose du vaccin contre la Leptospira.

«J'ai été 6 ans dans les Laurentides et je n'ai jamais eu de médecin de famille, j'allais en voir un à Montréal, et voilà que j'arrive ici [ à Cap-aux-Os ], et j'en obtiens un en moins d'un mois. Pour mes chiens, le premier rendez-vous que j'ai obtenu en appelant le vétérinaire au mois de mai, c'était pour le 14 octobre», indique Veronick Desmarais, la maîtresse de Yakima et Kthulhu des Malamutes âgés de 4 et 5 ans.

La propriétaire a dû recommencer à zéro la vaccination des deux bêtes, qui ont dorénavant un dossier actif à la clinique du village.