Pour la souveraineté énergétique du Québec

Environ la moitié de l’énergie consommée au Québec provient du pétrole et du gaz. Malgré notre hydro-électricité, on est loin de l’indépendance énergétique.

La neutralité carbone dès que possible est un objectif à se donner collectivement pour des raisons écologiques autant qu’économiques et politiques.

Transition écologique

Notre dépendance aux énergies fossiles représente presque 70 % de nos GES. Limiter au maximum la consommation de pétrole et de gaz est incontournable pour augmenter notre souveraineté énergétique tout en protégeant le climat.

Si les énergies fossiles sont remplacées par des énergies renouvelables, on s’en trouve gagnant économiquement puisque moins d’argent sort du Québec.

Électrification

Tout ça, le gouvernement Legault l’a bien compris. C’est ce qui l’a amené à s’engager dans l’électrification des transports, du chauffage des bâtiments ainsi que des procédés industriels.

Le hic est qu’Hydro-Québec ne produit pas suffisamment d’énergie pour assurer cette conversion tout en proposant à des industries polluantes de venir se verdir la couenne avec notre énergie « propre ».

Que dire des contrats d’exportation énergétique à honorer et du projet de faire du Québec la batterie verte de l’est de l’Amérique du Nord ?

Produire assez d’énergie pour réaliser tout ça impliquerait de construire beaucoup, beaucoup de barrages supplémentaires et de parcs éoliens. Hydro-Québec l’a démontré chiffres à l’appui. On parle minimalement d’ajouter 50 % de la production énergétique actuelle.

Même s’il s’agit d’énergies renouvelables, cette production entre en conflit avec d’autres usages territoriaux. On peut douter de leur acceptabilité sociale dans bien des communautés.

La question se pose aussi pour le boom minier venant avec la filière batterie. Cela inquiète déjà le milieu municipal et les communautés visées par des claims.

Sobriété énergétique

Il est donc impératif de prioriser la sobriété énergétique. On gaspille beaucoup trop d’énergie parce que nos bâtiments sont souvent plus grands que nécessaire, mal construits et mal isolés, parce qu’on favorise l’étalement urbain, parce que nos véhicules circulent avec seulement 1,2 passager en moyenne, parce que nos usines rejettent de la chaleur qui pourrait être récupérée, parce que nos édifices sont éclairés, chauffés ou climatisés sans que personne ne s’y trouve, parce que nos appareils consomment de l’énergie même éteints, etc.

On pourrait faire tellement mieux !

Inspirons-nous des Suédois dont le climat, la géographie et l’économie ressemblent aux nôtres, mais dont l’empreinte carbone est deux fois plus petite.

Pour mieux choisir ensemble, le Québec a besoin d’un vrai débat de société sur son avenir énergétique. Pas juste une commission parlementaire pour faire avaliser des décisions déjà prises.

Il faut écouter non seulement les experts d’Hydro-Québec et de la Régie de l’énergie, mais aussi les scientifiques, la société civile, les peuples autochtones ainsi que les populations qui seront la plus directement touchée par les changements.

Qu’il s’agisse d’états généraux ou d’un BAPE générique, il est temps de se donner les moyens de réfléchir ensemble à une vraie souveraineté énergétique.

Le grand défi est de réussir à faire embarquer tout le monde dans cette transition qui a le potentiel de faire progresser notre bien-être tout en réduisant notre empreinte écologique.

Menons-la intelligemment pour nos enfants.