Seriez-vous capable de rester dans l'endroit le plus silencieux au monde?

L’endroit le plus silencieux sur Terre se trouve aux États-Unis, et personne ne parvient à y rester durant plus d’une heure.

C’est en 2015 que Microsoft a construit l’endroit le plus silencieux sur la planète, se retrouvant même dans le Livre Guinness des records.

Ce lieu est en fait la chambre anéchoïque, aussi nommée sans écho, située au siège social de la compagnie, à Redmond, dans l’État de Washington. Le niveau moyen du son ambiant de la pièce est -20,35 dBA.

Très peu de personnes ont réussi à rester dans cet endroit durant une longue période, soit une heure au maximum.

En fait, ce n’est pas que vous n’entendrez rien dans la chambre anéchoïque : les seuls bruits proviennent de votre corps.

Après quelques minutes seulement, vous commencerez déjà à entendre, par exemple, les battements de votre cœur.

Les environnements considérés comme ultra-silencieux sont généralement plus bruyants que le seuil d'audition humain, qui est d'environ 0 décibel. Le silence total se transforme ainsi progressivement en bourdonnement insupportable dans vos oreilles. Vous pourriez même perdre l’équilibre, car l’absence de réverbération dans la salle influence vos repères spatio-temporels.

Aux États-Unis, à Minneapolis, une autre chambre anéchoïque espère obtenir le titre de l’endroit le plus silencieux au monde. Le son ambiant est de -24,9 dBA, selon Steven J. Orfield, qui a conçu l’espace. Elle détenait auparavant le record.

Avec les informations du New York Post