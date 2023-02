Changer d’air: s’initier au vélo sur neige au parc national du Mont-Saint-Bruno

Nous étions un petit groupe, dont Stéphanie, Steve et leurs deux filles respectives, Ève et Coralie, tous de Saint-Basile-le-Grand. Il faisait beau. Le centre de location de vélos à pneus surdimensionnés (VPS) était pas mal occupé. Et pour cause, il y en a une cinquantaine à louer, dont quelques-uns à assistance électrique.

Quand je suis allé rouler là-bas la première fois en 2017, il y avait seulement quelques VPS en location. Des sentiers simples en forêt se sont ajoutés depuis, comme quoi le parc national du Mont-Saint-Bruno est devenu un endroit tout désigné pour s’initier.

Le sentier Seigneurial

Après avoir pris nos vélos, dont deux à assistance électrique, nous avons emprunté le sentier Seigneurial, une voie de service large prisée des marcheurs.

Photo Béatrice Trudeau-Duquette fournie par Sépaq

Compte tenu de la fréquentation, en VPS à assistance électrique, il fallait ajuster la vitesse en conséquence. Sur les cinq niveaux, le deuxième permettait de maintenir une vitesse constante d’environ 12 km/h sans effort. Même si c’est moins sportif, il faut reconnaître que c’est vraiment plaisant. Sourire garanti.

Au niveau 1, il faut pédaler avec un certain effort. En VPS régulier, comme le terrain est plat et la surface est dure, on roule assez aisément.

Sentiers en forêt

La randonnée a pris une tout autre allure quand nous avons emprunté le sentier De la Croix, simple, étroit et classé très difficile. Une légère couche de neige fraîche sur le sentier damé faisait glisser légèrement les roues dans les pentes. Ça demandait une certaine habileté.

Photo Béatrice Trudeau-Duquette fournie par Sépaq

Dans les montées, c’était plus marqué avec le vélo à assistance électrique, car la roue arrière tourne davantage. Les conditions idéales pour de l’adhérence demeurent une surface durcie, ce que vous pouvez vérifier avant le départ sur le site web de la Sépaq.

Nous sommes ensuite passés par le sentier Le Vieux Verger, de niveau intermédiaire, les pentes étant plus douces et offrant une meilleure stabilité. Après notre randonnée d’une heure, je suis reparti en vélo pour une halte au Salon de thé Le Vieux Moulin.

Je suis revenu par le sentier Seigneurial. Ce n’est pas aussi intense que dans les sentiers simples en forêt, mais ça demeure fort agréable.

PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO

Sentiers de VPS : 14 km dont 7 km pour le sentier Seigneurial

14 km dont 7 km pour le sentier Seigneurial Conditions des sentiers : consultez le site web

consultez le site web Location : VPS régulier (22,25 $/heure, 44,50 $/4 heures), VPS électrique (34 $/heure, 67 $/4 heures), VPS pour enfant (gratuit en famille)

VPS régulier (22,25 $/heure, 44,50 $/4 heures), VPS électrique (34 $/heure, 67 $/4 heures), VPS pour enfant (gratuit en famille) Droit d’accès : 9,25 $ par adulte

9,25 $ par adulte Réservations pour la location et le droit d’accès ensemble (au moins 24 heures à l’avance) : 1 800 665-6527

1 800 665-6527 Transport en autobus : à partir du Terminus Longueuil

à partir du Terminus Longueuil sepaq.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Près de la frontière

Tous les sports d’hiver ou presque sont à l’honneur au parc régional Saint-Bernard, à Saint-Bernard-de-Lacolle. En plus de la raquette, du ski de fond et du patin, on s’amuse à la glissoire sur tubes avec remonte-pente.

►parcregionalst-bernard.com

Un parc gratuit à Mascouche

Il n’en coûte rien pour entrer au parc du Grand-Coteau. Pourtant, on y retrouve près de 20 kilomètres de sentiers pour le ski de fond, la raquette et le VPS. C’est sans compter le sentier de patin de 600 mètres en forêt.

►mascouche.ca/loisirs-et-parcs

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.