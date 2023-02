Trophées des chasseurs

De nombreux nemrods ont eu l’opportunité de prélever de beaux gibiers. En voici quelques-uns :

1. Sylvio Fortier, de Plessisville, chasse à l’arbalète à Saint-Pierre-Baptiste, sur sa terre à bois. Tous les passionnés rêvent de pouvoir exploiter un territoire giboyeux. Si vous regardez bien la photo captée par sa caméra-espionne, qui remonte au 28 août 2021, ce n’est pas un, ni deux, ni trois bucks qui sont venus manger ses pommes, mais bel et bien cinq en même temps.

2. Anthony Joyal, 21 ans, de Saint-David, a eu toute une surprise lors de sa dernière excursion de chasse à Baie-Comeau à la pourvoirie du Lac Cypres. Après n’avoir lancé que deux appels, ce beau buck, arborant des bois de 33 po, s’est dirigé vers ce jeune passionné à la course. « Il n’était pas gros dans ses culottes », explique avec un sourire en coin son père Éric Joyal.

3. Les amateurs de hockey reconnaîtront peut-être celui qui a fait ses prédictions pendant de longues années dans Le Journal de Montréal sous la rubrique du Cyr-O-Mètre, André Cyr. Retraité depuis trois ans, ce gentilhomme, qui a été adjoint aux sports pendant 15 ans, s’amuse maintenant l’automne à pourchasser les cerfs des régions de Granby et de Drummondville.

4. À l’orignal, on dit souvent que le travail commence après le coup de feu. Parlez-en à Mario Masse de Saint-Hyacinthe qui a atteint le roi de la forêt à 250 verges de distance sur le bord d’un plan d’eau. Une fois éviscérée, la dépouille de 510 lb a été portagée sur trois différents lacs par ce dernier et par Benoît Charbonneau qui en était à sa première expérience.

5. Pierre Albert de Gatineau se souviendra à tout jamais de ce gros buck pour trois raisons. La première est évidemment l’impressionnante taille de sa coiffe. La seconde est qu’il l’a déjoué sur la terre de son meilleur ami, Michel Lepage, qui est malheureusement décédé un mois plus tard. La troisième, c’est son père Richard, 87 ans, qui l’a naturalisé.

6. Le moins qu’on puisse dire de Jocelyn Hogue, c’est qu’il est un excellent tireur à longue portée. Il a vu ce mastodonte à 280 verges dans une plaine à l’île d’Anticosti. En tentant de l’approcher, il s’est sauvé et s’est arrêté à l’orée du bois. Équipé d’un bâton de tir et d’un télémètre, il a anticipé la chute balistique et il l’a intercepté à 513 verges. Félicitations !

7. J’adore cette photo de Pierre Lefrançois, de Laval. Respectueux des consignes locales vouées à donner une chance aux mâles immatures, ce chic type s’est amusé à observer et à photographier, à travers la lunette de visée de son arme à poudre noire, ce 5 pointes qui est passé à portée de tir. Il a continué son chemin et reviendra plus tard coiffé d’un plus gros panache.

