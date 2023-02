Trophées des pêcheurs

Tout au long de l’année, je reçois des photos des adeptes qui suivent mes chroniques et je conserve les plus belles et surtout les plus inspirantes. Deux fois l’an, je publie quelques clichés de passionnés qui se démarquent. Vous pouvez, vous aussi, me faire parvenir les vôtres, en bonne résolution, par courriel à patrick.campeau@quebecormedia.com. N’oubliez pas d’accompagner le tout d’anecdotes intéressantes.

Voici donc de beaux spécimens déjoués par certains de nos lecteurs :

1. On peut percevoir la fierté de Délia Tomassini après la capture de ce bel achigan à petite bouche de 4,2 lb. Cette jeune mordue de 13 ans passe ses vacances estivales à Lac-du-Cerf. Aux dires de sa mère, Mélissa, c’est un réel bonheur de la voir prendre un poisson, car c’est toujours le plus beau et elle l’embrasse chaque fois avant de le remettre à l’eau.

2. Sonia Scalzo, de la pourvoirie le Rochu, m’a fait parvenir la photo de son client de longue date, Philippe Lapeyrie, le sympathique « sommelier du peuple », comme certains le surnomment. Cet habile manieur de canne a intercepté ce bel omble de fontaine de 3,5 lb, mesurant 21 po dans les eaux du lac Audy en se servant d’une Toronto Wobbler et d’un ver.

3. Le guide Marc-André Bigras, de la pourvoirie Aventurier du Gouin, a fait vivre d’incroyables émotions à son ami Gérard en lui permettant d’intercepter ce magnifique trophée d’une longueur de 36 po (91,45 cm). Ce gros percidé s’est laissé tenter par un jig blanc et rose. Il a été gracié sur-le-champ et il nage toujours dans le secteur de l’île Ticman.

4. Lors de son escapade annuelle au lac Kipawa, Pascal Marin de Laval aime bien pêcher le doré à la traîne. Il fait des passes près de la rive escarpée, le long des herbiers, avec un Bomber Deep Long A. L’attaque soutenue et énergique de ce carnassier de 14 livres a fait fléchir sa canne dans tous les sens. Une fois fileté, toute la tablée s’en est régalée au shore lunch.

5. Alors qu’il jiggait le doré en face du barrage de Beauharnois avec de la 8 livres/test et une dandinette jaune de 3⁄4 d’once, Jeffery Barone a eu toute une surprise et un combat spectaculaire lorsque ce beau maskinongé de plus de 20 lb a engouffré son offrande. Même s’il n’avait pas d’avançon en acier, il a pu le tirer jusqu’à son embarcation et le relâcher.

6. À son premier essai avec la technique du drop shot, en se servant d’un plomb en tungstène de 1⁄4 d’once, d’un hameçon 1/0 et d’un RingWorm Mister Twister légèrement écourté de couleur claire avec flocons argentés, Luc Beauregard de Laval a réussi à déjouer la vigilance de cette belle petite bouche sur la batture Saint-François au lac Saint-Pierre.

7. Dominic Papineau de Saint-Jérôme taquine toutes les espèces de poissons, dont le grand corégone. En été, il aime bien se rendre au lac Nominingue. Équipé d’une canne semi-rigide, d’un fil de 12 lb/test, d’une tête de 3⁄4 d’once et d’un leurre souple NXS mauve imitant un éperlan, il jig dans 20 mètres de profondeur de beaux batailleurs comme celui-ci pesant 4,5 kg.

