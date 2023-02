Une espèce créée en laboratoire aussi efficace que 30 plantes pour filtrer l’air

Une compagnie française a créé en laboratoire la première plante capable de nettoyer l’air ambiant de ses polluants, et ce, aussi efficacement que 30 plantes d’intérieur.

Après quatre ans de recherche, le cofondateur de l’entreprise Neoplants, Lionel Mora, espère que son entreprise percera en Amérique du Nord, au prochain trimestre, avec la plante «P1», un premier modèle qui est une plante d’intérieur de grandeur standard. Le principal intéressé a expliqué son concept, le 1er février dernier, à QUB radio.

«Ce sont de vraies plantes, a d’abord tenu à clarifier Lionel Moral. C’est la génération de plantes biotechnologiques qui sont développées pour être capables de capter bien plus efficacement les quatre principaux polluants qu’on retrouve chez vous, mais surtout de les utiliser comme source de carbone. C’est-à-dire qu’elles sont en mesure de les capter et de transformer ces polluants en quelque chose d’utile pour elle.»

Processus de création

Une multitude d’organismes servent à créer les plantes.

«On regarde dans la nature certains organismes qui, généralement, ne sont pas des plantes [et] qui sont capables de survivre et de se développer dans des environnements extrêmement pollués, a dit Lionel Moral. On regarde le code génétique de ces organismes et on extrait les parties du code qui permettent de faire ça. Ensuite, on adopte ce code et on va l’insérer dans la plante. Donc, on insère ces nouveaux gènes dans la plante, ce qui lui permet de développer ces facultés extraordinaires.»

Fait sur mesure pour la chambre

«On recommande une néoplante pour une chambre à coucher de 13 mètres carrés, a indiqué Lionel Mora. [...]. On a ciblé quatre polluants dans cet espace, puisque c’est là que vous passez le plus de temps dans une journée. C’est là où on peut avoir le plus d’impact.»

Celui qui travaillait pour Google avant de lancer son entreprise a fait savoir qu’un purificateur d’air est inefficace pour certains types de particules, ce qui n’est pas le cas de sa plante.

«On a monté Neoplants avec comme mission de mettre la nature au cœur de l’innovation, a expliqué Lionel Mora. On a monté cette entreprise avec la conviction profonde que la nature est la technologie la plus puissante qui existe et qu’aujourd’hui, on commence à avoir les outils pour travailler avec elle plutôt que de la consommer simplement.»

Pour le moment, le produit a reçu le feu vert des Américains pour la commercialisation, mais le cofondateur attend encore l’approbation d’Ottawa pour le vendre au Canada. L’entreprise prévoit développer d’autres modèles de plantes dans les prochains mois. La plante est disponible en prévente pour 179 dollars américains.