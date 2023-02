Une hausse «inhabituelle» de cas de cancer chez les personnes de 50 ans et moins

Depuis les années 1990, le nombre de cas de cancer est en hausse chez les personnes de 30 ans et plus, selon une étude menée en 2022 par des experts de l’Université Harvard.

Les cas de cancer du sein, du côlon, de l’œsophage, de la vésicule biliaire, du rein, du foie, du pancréas, de la prostate, de l’estomac et de la thyroïde sont en augmentation chez les gens âgés de 30 à 50 ans. Une hausse qui est «inhabituelle», selon le Dr Arif Kamal, responsable des patients à l'American Cancer Society.

«Le cancer est généralement considéré comme une maladie liée à l’âge, parce que vous vous donnez suffisamment de temps pour avoir une sorte d’accident génétique», explique-t-il.

En raison des toxines environnementales et de choix de vie qui ne sont pas toujours sains, les cellules deviennent endommagées avec les décennies, ce qui peut mener à une mutation cancéreuse.

Le tabagisme, la consommation d'alcool, la pollution atmosphérique, l'obésité, le manque d'activité physique et un régime alimentaire comportant peu de fruits et de légumes sont des facteurs de risque clé pour le cancer, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si plusieurs éléments sont présents, il y a plus de risques qu’une personne développe un cancer de façon précoce, selon les scientifiques de l’Université Harvard.

«Vous n'avez pas besoin de 65 ans de consommation de viande frite ou transformée comme régime principal, par exemple. Ce dont vous avez besoin, c'est d'environ 20 ans [de ce type de consommation], et ensuite vous commencez à voir des cancers de l'estomac et du côlon-rectum, même à un jeune âge», ajoute M. Kamal.

L’importance de se faire tester

Les cancers les plus communs – notamment ceux du sein, de l’intestin, de l’estomac et de la prostate – sont d’origine génétique.

C’est pour cette raison qu’il est essentiel de connaître les antécédents de santé de votre famille, selon le Dr Kamal.

«Quand je parle aux patients, ils me disent: "Oh, oui, grand-mère a eu un cancer". Il y a deux questions auxquelles je veux connaître la réponse, à savoir : à quel âge le cancer a-t-il été diagnostiqué, et de quel type de cancer s'agissait-il ? Je dois savoir si elle a eu un cancer dans la trentaine ou dans la soixantaine, car cela détermine le niveau de risque. Mais souvent, ils ne le savent pas», raconte-t-il.