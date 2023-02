«Horizons extrêmes»: la soif d’aventure de Loury Lag

L’aventurier français Loury Lag cumule les aventures extrêmes – majoritairement en solitaire – autour du globe. Il relate les plus déterminantes d’entre elles dans son livre Horizons extrêmes. Parmi celles-ci, l’expédition québécoise Uapapunan qui est aussi racontée dans un film qui sera présenté cet hiver sur nos écrans.

À 36 ans, l’explorateur français Loury Lag a fait de l’aventure sa profession, et de son besoin de relever des défis sportifs, son quotidien. Il est aussi à l’aise dans le froid polaire que sur l’eau ou sous la chaleur accablante du désert.

Dans son livre Horizons extrêmes, il revient sur son expédition en solitaire sur un glacier d’Islande, ses 21 jours de survie nu dans le bush africain, sa virée sans chaussures dans le Sahara et son stage de survie avec l’armée dans la forêt amazonienne.

Photo fournie par Benjamin Faure

Dans l’œil du Québec

Originaire de Bordeaux, habitant désormais à Biarritz, le papa-aventurier tenait aussi à y raconter son aventure autour de l’Œil du Québec.

Pour la petite histoire, on dit qu’une météorite de 5 km de diamètre aurait frappé la Terre il y a plus d’un million d’années et que son impact aurait donné naissance à un cratère d’une centaine de kilomètres de diamètre devenu le lac Manicouagan.

Photo fournie par Benjamin Faure

Il a pris part à ce projet, en duo cette fois, en compagnie du sportif québécois Mathieu Blanchard. Ensemble, ils sont allés à la rencontre de la Nation innue et ont obtenu leur permission de parcourir ces 250 km sur leur territoire. Le tout chaussés de skis et en tirant leur équipement sur une pulka (traîneau-luge), en affrontant des conditions hivernales extrêmes pendant dix jours.

«Mathieu et moi, on partage le même langage : la nature, la souffrance et le dépassement de soi», explique celui qui a reporté la première saison de la téléréalité Naked and Afraid en Afrique du Sud, il y a quelques années.

Photo fournie par la maison d’édition EPA

Il qualifie sa rencontre avec le peuple innu d’expérience incroyable. «J’ai retrouvé la simplicité de cette nation qui vit au rythme de la nature et qui partage son savoir et son histoire avec authenticité et simplicité, raconte le voyageur de passage au Québec pour présenter le documentaire Uapapunan. Dans le blanc de l’œil en avant-première.

«J’aime ressentir des difficultés et c’est au moment où cela va mal que je me sens le plus vivant.» Il se dit fier d’exercer un métier qui le passionne et à travers lequel il peut s’accomplir.

«Il faut y aller graduellement, poursuit l’homme à qui les intrépides demandent souvent des conseils. Avant de partir à l’autre bout du monde, plantez votre tente dans votre jardin sans jamais toucher au frigo. Vous verrez que cela est très dur.»

Le livre Horizons extrêmes de Loury Lag est disponible au Québec. Le film documentaire Uapapunan. Dans le blanc de l’œil sera présenté cet hiver. louryexplorer.com