Beyoncé égalise un record avec 31 statuettes Grammy remportées en carrière

La National Academy of Recording Arts and Sciences a remis, hier soir, ses prix annuels lors de la 65e cérémonie des Grammy, animée par Trevor Noah, qui avait lieu à l’amphithéâtre Crypto.com à Los Angeles. À 22h, au moment d’aller sous presse, après des prestations de Bad Bunny, Brandi Carlile, Lizzo et Harry Styles et une énorme performance mettant en vedette Stevie Wonder, Smokey Robinson et Chris Stapleton, Beyoncé avait mis la main sur trois statuettes, égalisant la marque de 31 Grammys remportés le compositeur Georg Solti. Elle était en nomination dans neuf catégories.

• À lire aussi: Grammys 2023: voyez les looks de vos stars favorites sur le tapis rouge

Deux statuettes pour Yannick Nézet-Séguin

En nomination dans cinq catégories, le chef québécois a remporté deux Grammys. Un premier pour le meilleur enregistrement d’opéra pour l’œuvre contemporaine Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard qui a été présenté au MET. Il a aussi mis la main sur le trophée pour le meilleur album solo vocal pour Voice of Nature : The Anthropocene de la soprano américaine Renée Fleming où il est pianiste. Il s’agit des deuxième et troisième Grammy pour le chef de l’Orchestre Métropolitain, du Metropolitan Opera et de l’Orchestre de Philadelphie.

Un record

Avec trois statuettes remportées au moment d’aller sous presse, à 22h, Beyoncé a égalisé la marque de 31 Grammys remportés établi par le compositeur britannico-hongrois Georg Solti. Elle a remporté les statuettes pour la meilleure chanson R&B avec Cuff it, le meilleur enregistrement danse et électronique avec Break my Soul et la meilleure performance R&B traditionnel avec la chanson Plastic Off the Sofa. Coincée dans la circulation, l’artiste texane de 41 ans s’est pointée en retard à la fête.

Deux trophées pour le Prince des ténèbres

Quelques jours après avoir annoncé son retrait de la scène, Ozzy Osbourne a mis la main sur deux Grammys, 29 ans après celui de la meilleur performance métal qu’il avait remporté pour la pièce I Don’t Want To Change The World que l’on retrouve sur l’album en spectacle Live & Loud. Le Prince des ténèbres a remporté les statuettes de meilleur album rock, pour Patient Number 9, et meilleure performance métal pour la chanson Degradation Rules. Le réalisateur Andrew Watt et le bassiste Robert Trujillo qui a participé à l’enregistrement sont montés sur scène, en après-midi, pour accepter le prix.

Wet Leg domine dans la catégorie alternative

Le duo britannique Wet Leg, qui a fait sensation avec la pièce Chaise Longue, est montée deux fois sur la scène du Microsoft Theater en après-midi. Rhian Teasdale et Hester Chambers, accompagné par les autres membres de la formation, ont mis la main sur la statuette du meilleur album alternatif pour leur premier opus Wet Leg et sur celui de meilleure performance musique alternative pour la superbe Chaise Longue.

Pas de prix pour Arcade Fire et Xavier Dolan

Le Canadien Michael Bublé a remporté le Grammy du meilleur album vocal pop traditionnel pour son opus Higher. Il a eu le meilleur sur Diana Ross, (Thank You), Kelly Clarkson (When Christmas Comes Around), Norah Jones (I Dream of Christmas) et Pentatonix (Evergreen). Il s’agit d’un quatrième Grammy pour le chanteur de 47 ans de la Colombie-Britannique. En nomination, Arcade Fire (meilleur album alternatif), Xavier Dolan (meilleur vidéo-clip pour Easy on Me d’Adele), Bryan Adams, Justin Bieber et Katrynada n’ont pas remporté de trophée. Le travail de Drake, avec Tems, a été souligné avec le prix de meilleure performance de rap mélodique, remporté par le rappeur Future.