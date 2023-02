Nouveau spectacle: place à la science avec Boucar Diouf!

En 2023, l’humoriste Boucar Diouf va se rendre un peu partout au Québec pour présenter Nomo Sapiens, son tout nouveau spectacle. On a eu la chance de l’attraper juste avant le début de sa tournée pour découvrir ce qu’il lit.

Vous vous rappelez le tout premier roman que vous avez adoré?

Un des romans qui a tracé ma vie, c’est Pêcheur d’Islande de Pierre Loti. Ma mère l’a ramassé je ne sais pas où, et j’ai lu ça quand j’étais adolescent. Je l’ai lu et ensuite, j’ai dit à tout le monde que j’allais devenir océanographe. Cette très belle histoire d’amour sur fond de pêche à la morue a influencé mon parcours. Elle a agi de façon subliminale et elle m’a orienté vers les sciences de la mer.

Par la suite, au fil des ans, quels ont été vos principaux coups de cœur?

Comme je suis quelqu’un qui travaille beaucoup dans la communication scientifique, mes coups de cœur sont surtout des livres scientifiques. En voici quelques-uns :

L’intelligence des plantes de Stefano Mancuso. C’est un livre extraordinaire qui montre pourquoi on ne doit pas sous-estimer le monde végétal. Cette lecture m’a permis de voir les plantes de façon complètement différente : elles sont capables d’entendre, elles communiquent, elles ont une vie sociale... Elles méritent qu’on les découvre!

Le monde caché de Merlin Sheldrake, une grosse brique fantastique qui raconte l’origine des champignons. On ne les voit pas toujours, mais ils occupent une place très importante dans la biosphère, ils sont la fondation sur laquelle poussent les plantes. Ce livre aborde cet univers.

Voyage aux confins de l’esprit de Michael Pollan. Cet ouvrage explique ce que le LSD et la psilocybine, une substance produite par les champignons, ont apporté aux jeunes de la contre-culture des années 1960. Ils leur ont permis de penser autrement, ils ont perturbé leur conscience et l’auteur va jusqu’à dire que la Silicon Valley a été créée grâce à ces drogues-là, qui ont un effet considérable sur l’esprit!

Abeilles : la dernière danse? de Thor Hanson. Un beau livre qui fait réfléchir sur le monde extraordinaire des abeilles, sur ce que nous leur devons et sur le drame qui les frappe un peu partout sur la planète.

Le bonobo, Dieu et nous de Frans de Waal. La primatologie, je trouve ça troublant. Ce livre se penche sur la place de l’humain dans la création. Il étudie les grands singes et nous amène à comprendre qui nous sommes. C’est touchant.

Est-ce qu’il y a un livre qui a beaucoup apporté à votre vie?

L’intelligence collective – Le succès de Sapiens de l’anthropologue Joseph Henrich. La force de notre espèce, c’est notre capacité à travailler en équipe. J’ai beaucoup aimé cette approche-là. Si tu es tout seul, c’est complètement différent. Prends quelqu’un qui a tout et dépose-le dans la jungle. Il a beau être intelligent, il va mourir pareil. Alors notre bonheur dépend aussi en grande partie des autres. Ça fait réfléchir.

De mémoire, quel est le livre le plus drôle que vous ayez lu?

L’humour n’est pas un critère de sélection quand je lis... Mais ce qui m’a fait rire beaucoup, c’est le Petit guide du parler québécois de Mario Bélanger. On y retrouve toutes les particularités lexicales du Québec. Pour un immigrant, c’est très drôle. Quand tu entends par exemple pour la première fois l’expression «péter au frette», tu te rends compte que ton interprétation est très loin de la réalité! Je pense aussi à «enwoye», un verbe d’action génial. Ou encore à «s’habiller comme la chienne à Jacques». Mais c’est qui, ce Jacques?

Et inversement, quel livre vous a particulièrement touché ou remué?

Je ne lis pas beaucoup de fiction. Je lis surtout des livres portant sur les sciences de la nature et ce qui m’a fait du bien dernièrement, c’est La sagesse des loups d’Elli H. Radinger. L’auteure est une grande spécialiste des loups et si tu veux savoir c’est quoi un chien, il faut que tu lises ça. C’est magnifique.

Qu’avez-vous lu dernièrement?

L’odyssée des fourmis d’Audrey Dussutour et Antoine Wystrach. On y apprend des choses incroyables sur les fourmis. Ça nous enseigne l’humilité. Quand on dit que l’homme a inventé l’élevage ou l’agriculture, ce n’est pas tout à fait vrai. Les fourmis le font depuis bien plus longtemps que nous, en élevant par exemple des pucerons pour prendre leur miellat. C’est un monde méconnu, mais fantastique.

En ce moment, que lisez-vous?

En ce moment, je ne lis pas parce que je travaille sur mon spectacle d’humour. Mais j’ai commencé Nutrition, mensonges et propagande de Michael Pollan, un livre qui explique comment l’alimentation moderne nous rend malade. Comme je n’en ai lu que quelques pages, je ne peux pas encore en parler. Sur ma table de chevet, il y a aussi Histoire de la domestication animale de Valérie Chansigaud.

Avant de terminer, quel titre aimeriez-vous recommander à tout le monde?

La vie secrète des insectes d’Anne Sverdrup-Thygeson, car la planète appar-tient aux insectes. On est en train de les massacrer en masse et ce livre nous apprend à les respecter, à voir tout ce qu’ils nous apportent et dont on n’est pas conscients. Une lecture vraiment merveilleuse.