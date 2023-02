Deux Grammy pour le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin

Le chef d'orchestre montréalais Yannick Nézet-Séguin a remporté deux prix lors du segment non télévisé des Grammy Awards.

Il a d'abord reporté le Grammy du meilleur enregistrement d’un opéra pour Fire Shut Up In My Bones ainsi que celui de meilleur album solo vocal pour Voice of Nature - The Anthropocene.

Il s'agit des deuxième et troisième prix Grammy qu'il remporte en carrière.

Le chef d'orchestre en avait gagné un l'an dernier dans la catégorie de la meilleure prestation orchestrale avec l'Orchestre de Philadelphie.