En mode lecture: un voyage en Russie

Dans ce captivant roman, on pourra suivre la formidable ascension d’un Russe pourtant parti de rien.

On ne sait rien de l’autrice (ou de l’auteur ?), qui a préféré se cacher derrière un pseudonyme pour écrire ce pavé aux accents russes. Pas grave, on a quand même beaucoup apprécié le livre. Le livre et son héros, Grigori Yurdine.

Très jeune, Grigori – Grisha pour les intimes – s’est retrouvé orphelin à Perm, une importante ville industrielle de l’Oural. Là-bas comme ailleurs, la chute de l’ex-URSS ne s’est pas faite sans heurts : les étals des marchés sont vides, le boulot est dur à trouver et les salaires ne sont pas toujours versés chaque mois. C’est dans ce contexte difficile que Grigori commencera à travailler dans la principale usine de câbles au pays et que peu à peu, il posera les bases de son

futur empire.

Un nouveau monde

Tout l’intérêt de ce thriller tient à la façon dont il nous permet de comprendre comment la Russie a pu devenir ce qu’elle est devenue après l’effondrement de l’ère soviétique. Et aussi comment des hommes partis de rien dans le genre de Grigori ont réussi, en quelques décennies seulement, à s’en mettre plein les poches et à se transformer en puissants oligarques.

L’histoire se déroulant tour à tour en 1992, en 2008 et en 2020, on découvrira entre autres de quelle manière les bons de privatisation de 10 000 roubles distribués à tous les citoyens sous Eltsine ont pu être détournés, ou pourquoi la crise des subprimes a été une véritable aubaine pour certains Russes dénués de scrupules. Un fascinant page turner.

Cérémonie

Avec la réédition de ce premier roman de l’Amérindienne Leslie Marmon Silko, on peut découvrir l’histoire de Tayo, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale profondément marqué par toutes les horreurs dont il a été témoin dans le Pacifique. Car même s’il aura la chance de revenir en un seul morceau dans la réserve du Nouveau-Mexique où il a grandi, retourner à une vie normale n’aura rien de facile...

Mr Wilder et moi

Dans sa jeunesse, Calista a eu la chance de rencontrer tout à fait par hasard Billy Wilder, l’une des figures les plus importantes du cinéma américain. Grecque d’origine, elle a même fini par devenir son interprète pendant quelques jours, une partie du tournage de Fedora se déroulant en Grèce. Comme tout ce qu’écrit le Britannique Jonathan Coe, un très bon roman.

Histoire du sucre, histoire du monde

En anglais, le titre de cet ouvrage était beaucoup plus parlant: How Sugar corrupted the World: From Slavery to Obesity. En résumé, le sucre est loin d’être un aliment comme les autres. Parce qu’il est mauvais pour la santé et parce que l’essor des plantations de canne à sucre a hélas longtemps rimé avec souffrances, injustice et esclavage. Un livre éclairant à lire sans faute.

Petit éloge des anti-héroïnes de séries

Kimberly Shaw (Melrose Place), Cersei Lannister (Le trône de fer), Betty Draper (Mad Men), Skyler White (Breaking Bad), Nellie Oleson (La petite maison dans la prairie)... En braquant les projecteurs sur les personnages féminins du petit écran qui ont eu le tour de nous faire grincer des dents, ce livre nous permet de les voir sous un tout autre éclairage. Original et parfois surprenant.

Frissons garantis

Les crimes de nos pères

À la retraite depuis déjà quelques mois, Ragnhild Pekkari a décidé de mettre un terme à ses jours, car elle n’attend vraiment plus rien de la vie. Direction un coin perdu de la campagne suédoise où, lestée d’un sac à dos rempli de neige, elle compte se laisser couler dans une rivière. Mais juste avant de passer à l’action, un coup de fil l’obligera à revoir ses plans: son vieux frère Henry, qui habite sur une petite île déserte non loin de Kiruna, ne s’est pas montré au village depuis plusieurs semaines. Et la seule explication possible, c’est qu’il a dû lui arriver quelque chose.

Délai de prescription

De fait, une fois sur place, Ragnhild ne tardera pas à tomber sur le cadavre d’Henry. Avec tout ce qu’il buvait, ça devait bien se produire un jour. Cela dit, jamais Ragnhild ne se serait attendue à trouver aussi le cadavre d’un ancien champion de boxe qui aurait disparu 50 ans plus tôt. Même si on n’a pas lu les cinq précédents opus de cette série consacrée aux enquêtes de la procureure Rebecka Martinsson, ça ne sera pas un problème très longtemps. Car tout comme l’héroïne, on tiendra mordicus à découvrir le fin mot de l’histoire.