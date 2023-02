C’est dimanche au Crypto.com Arena de Los Angeles que l’on a célébré la 65e édition des Grammy. L’arrivée des artistes fut un enchaînement de créations colorées passant des nuances pastel aux teintes les plus vibrantes. Ce fut une surenchère d’extravagance, que ce soit par le choix de la matière de Doja Cat, l’architecture de la création de Cardi B., l’imprimé à pois télescopé de Shania Twain, les capes volumineuses de Lizzo et Kacey Musgraves, l’incarnation de Barbie de Bebe Rexha ou du vêtement surprenant de Harry Styles. Survol des looks marquants du tapis rouge...

Photo AFP

Shania Twain était vêtue d’un tailleur à pois Harris Reed assorti à un chapeau haut-de-forme stylisé.

Photo AFP

Taylor Swift portait un deux pièces scintillant de Roberto Cavalli.

Photo AFP

Harry Styles y est allé d’une salopette arlequin de la collaboration Egonlab x Swarovski.

Photo AFP

Kacey Musgraves se lovait dans une cape de plumes roses de Valentino.

Photo AFP

Doja Cat a adopté le look dominatrix signé Atelier Versace.

Photo AFP

Pharrell Williams a opté pour une interprétation du survêtement de cuir rouge clouté de Ernest W. Baker.

Photo AFP

Cardi B. a choisi une robe sculpturale bleu électrique de Gaurav Gupta Couture.

Photo AFP

Bebe Rexha. C’est Moschino qui a conçu cette robe accentuant les courbes de l’artiste.

Photo AFP

Lizzo s’était glissée dans une création de Dolce & Gabbana.

Photo AFP

Brandi Carlile a opté pour un tailleur Versace.