Honte à tous les Casanova de ce monde!

Je ne comprends pas pourquoi vous n’avez pas carrément envoyé promener celui qui signait ce matin « Casanova qui cherche des amies +++ (pour le fun) ». Ce goujat qui ne respecte rien ni personne, se pense au-dessus de la mêlée parce que même rendu vieux, il saute d’une femme à l’autre, sans se soucier de la peine qu’il fait à celles qui, le croyant sincère, se sont données.

Des gars comme ça, ça mérite qu’on les remette à leur place, pas qu’on les fasse passer pour des gens normaux, puisque ce n’est certainement pas le cas. La sexualité est loin de constituer l’entièreté de l’existence, et tout être humain qui se respecte devrait lui donner sa juste place et non pas TOUTE la place. Je suis peut-être vieux jeu, mais c’est comme ça que je pense au plus profond de moi-même.

Anonyme

Je n’ai pas cru bon de le faire, car je crois sincèrement que ça n’aurait servi à rien. Ce type d’homme ne fonctionne qu’à l’instinct et l’impulsion, et ne voit pas la nécessité de donner un sens plus profond à ses actes, et par conséquent à sa vie. Il faut juste reconnaître que ça existe, et quand on est une femme, se donner les moyens de les déceler assez vite pour ne pas tomber dans leur piège.