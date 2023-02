Il invite les sportifs à donner du sang pour le Super Bowl

Grand amateur de football, Étienne Drouin, 48 ans, de Québec a encaissé tout un coup en apprenant en décembre 2021 qu’il était affligé d’un cancer qui l’a laissé paralysé. À l’approche du Super Bowl, il lance la deuxième édition d’une campagne afin d’encourager les fans de ce sport à aller donner du sang.

« J’avais une vie parfaite », raconte l’ancien centre-arrière.

Belle carrière dans le milieu de la finance, un père heureux et dévoué, il ne pouvait pas mieux demander à la vie jusqu’au jour où tout a basculé.

« Après une nuit sans dormir parce que j’avais mal au dos, je me suis assis dans une chaise et tout à coup, j’ai senti mes jambes s’agiter. En l’espace de 20-30 secondes, j’ai perdu toute sensation dans les jambes et dans mon torse. Je suis paralysé depuis ce temps-là jusqu’au milieu des pectoraux. »

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, puis le verdict est tombé, après plusieurs examens.

« J’avais des métastases qui s’attaquaient à ma colonne vertébrale. Quand je me suis réveillé ce matin-là je marchais. Rendu à 5 h le soir, je ne marchais plus et j’avais le cancer. Ç’a été une dure journée. »

Une passion familiale

« C’est un cancer de stade 4. Je ne peux pas être guéri. On essaie d’éviter que ça progresse. Un an plus tard, je suis au même stade que j’étais l’an dernier, ce qui est une excellente nouvelle », ajoute-t-il.

Sa passion pour le football n’est pas disparue pour autant. Son regard s’illumine lorsqu’il aborde le sujet.

« Je suis tombé dedans quand j’étais jeune. C’est vraiment une passion familiale chez nous », raconte l’ex-joueur et entraîneur.

Comme joueur, il a évolué avec les Cactus du Collège Notre-Dame, à Montréal, et aussi avec les Trappeurs du Collège Marie-Victorin, en plus de 16 saisons comme entraîneur.

Très tôt dans le processus, il a évité de s’apitoyer sur son sort, pour lui et pour ses proches.

« Quand tu vis ces nouvelles-là et ces émotions-là, tu trouves des forces que tu ne pensais pas avoir », a confié Étienne Drouin.

50e don

Au début de ses traitements, il a reçu plusieurs transfusions sanguines. Il comprend plus que quiconque l’importance des dons de sang.

Avant de tomber malade, il était un habitué des collectes, cumulant 49 dons à son actif.

Par son initiative maintenant, il invite la communauté de football de partout au Québec à aller faire un don de sang d’ici le Super Bowl pour l’aider à atteindre symboliquement son 50e don.

« Je n’ai jamais eu d’obstacles majeurs dans ma vie. Je vais me souvenir de ça et faire au mieux avec ce qui me reste. [...] J’essaie de profiter de la vie au maximum », a-t-il partagé.