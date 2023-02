Jesen Therrien serait le bienvenu à Québec

Les Capitales ne ferment aucune porte dans l’espoir de compléter une solide rotation de lanceurs partants en 2023 : le gérant Patrick Scalabrini accueillerait d’ailleurs à bras ouverts le Québécois Jesen Therrien, qui a déjà foulé les monticules du baseball majeur.

« Si Jesen Therrien devenait intéressé, il serait le bienvenu avec les Capitales et j’aimerais que ce soit le cas », a avoué Scalabrini, en toute transparence.

Âgé de 29 ans, Therrien poursuit ses efforts dans le but de revenir au jeu, visant d’abord à obtenir une nouvelle chance dans une organisation du baseball majeur.

Or, après avoir subi deux opérations au bras droit au fil des dernières années, l’ancien des Phillies de Philadelphie pourrait devoir se résoudre à passer par le baseball indépendant.

Scalabrini insiste : il souhaite sincèrement voir Therrien revenir un jour avec une formation du baseball majeur. Cela étant dit, le gérant est prêt à l’aider si un détour devait s’imposer dans son parcours.

« Je me fais un devoir de donner une chance à des Québécois qui méritent une occasion de jouer dans le baseball professionnel », a indiqué Scalabrini.

Joueur-entraîneur ?

Plus concrètement, chez les partants des Capitales, les partisans risquent de devoir oublier Codie Paiva. Le retour du Dominicain Carlos Sano a par ailleurs déjà été confirmé au début du mois de décembre, puis l’Australien Mitch Neunborn s’est ajouté.

Il faut rappeler la perte de Miguel Cienfuegos, désormais dans l’organisation des Padres de San Diego, tandis que Michael Austin a opté pour la retraite.

Chez les entraîneurs, Le Journal a appris que l’Américain Robert Carson, qui était le responsable des lanceurs, ne serait pas de retour en 2023.

Ce dernier recherche un nouveau défi plus payant. Pourrait-on voir apparaître un joueur-entraîneur ? La table est mise...

Derrière le marbre

Au-delà des lanceurs, un important poste à combler chez les Capitales est celui de receveur numéro un, une situation causée par les départs de Jeffry Parra et Ruben Castro.

Le Québécois Anthony Quirion, qui vient de remporter un championnat en Australie dans l’uniforme des Giants d’Adelaide, n’est pas une option à court terme. Ses droits appartiennent toujours à l’organisation des Phillies.

Scalabrini continue néanmoins de suivre de près la carrière de Quirion, d’autant plus qu’ils sont tous deux originaires de l’Estrie.

Encore une fois, le gérant répète qu’il souhaite d’abord et avant tout la plus longue carrière possible pour tout Québécois se retrouvant dans le baseball affilié.