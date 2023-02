Le relais féminin canadien en argent à Dresde

Une seule équipe est montée sur le podium du relais féminin à chacune des cinq Coupes du monde cette saison: celle du Canada, médaillée d’argent dimanche à Dresde, en Allemagne.

Kim Boutin a pris part à la finale A de cette épreuve en compagnie de Courtney Sarault, Rikki Doak et Renée Steenge.

«Nous étions vraiment motivées pour la finale du relais! Notre chimie est excellente et on avait confiance qu’on pouvait bien faire», a souligné la Sherbrookoise.

La formation néerlandaise est demeurée en tête pour la majeure partie de la course. Celle de l’unifolié a momentanément pris les devants, mais les championnes olympiques ont repris leur avance avec huit tours à faire et l’ont défendue jusqu’à la toute fin.

Seulement 23 centièmes de seconde ont séparé les Canadiennes de la victoire. Les Sud-Coréennes ont devancé les Chinoises au dernier tour de piste pour compléter le podium.

«Nous avons fait d’excellents échanges et de beaux dépassements. Pour les deux derniers tours, je suis arrivée avec beaucoup de vitesse et j’ai tenté de faire un dépassement en entrée», a expliqué Boutin, dernière relayeuse canadienne.

«Xandra [Velzeboer] n’a pas ouvert. J’ai donc perdu beaucoup de vitesse. La prochaine fois, on va l’avoir, je le sens ! On est prêtes pour les Pays-Bas.»

Le relais féminin canadien compte une médaille d’or et quatre d’argent cette saison. Boutin a pris part à toutes les finales. À Dresde, Danaé Blais avait représenté le Canada en quart de finale, puis avait cédé sa place à Claudia Gagnon pour la demi-finale.

«Nous avons été constantes toute la saison avec des ordres très variés. Tranquillement, on est en train de stabiliser les chimies et on est souvent en excellente position pour gagner», a ajouté Boutin.

Un peu plus tôt, elle a pris le 10e rang du 500 m après avoir fait une croix sur la finale B, préférant conserver ses forces en prévision du relais.

De son côté, Claudia Gagnon a devancé sa compatriote Renée Steenge pour gagner la finale B au 1500 m et s’est classée 8e. Danaé Blais finit quant à elle 20e sur cette distance après avoir atteint les demi-finales.

Le relais masculin termine quatrième

Les patineurs du relais masculin se trouvaient en bonne posture pour imiter leurs compatriotes en finale A, où William Dandjinou, Pascal Dion, Maxime Laoun et Félix Roussel étaient en action dimanche.

Japonais, Canadiens et Chinois bataillaient pour la première place. Il ne restait que cinq tours à effectuer lorsque Pascal Dion a chuté en recevant la poussée de Félix Roussel.

Dion s’est rapidement relevé et a repris la course, mais l’écart le séparant de ses compétiteurs n’a pu être comblé et le Canada a fini quatrième. Les Chinois ont remporté l’or devant les Japonais et les Hongrois.

À l’individuel, Pascal Dion a été pénalisé en demi-finale du 1500 m et termine 19e. Roussel, qui a obtenu une médaille de bronze au 1000 m samedi, pointe au 17e rang, alors que Mathieu Pelletier figure au 24e échelon.

Steven Dubois a signé le meilleur résultat individuel de la journée avec une quatrième place au 500 m. L’athlète de Terrebonne a connu un bon départ en finale pour s’installer en tête de la course. Il a toutefois été accroché par Kim Tae Sung, ce qui lui a fait perdre quelques rangs. Il n'a pas réussi à remonter la pente par la suite, tandis que le Sud-Coréen a été pénalisé sur la séquence.

Stoppé aux qualifications, William Dandjinou a conclu en 59e place.

La dernière Coupe du monde du calendrier aura lieu la fin de semaine prochaine à Dordrecht, aux Pays-Bas.