Bo Horvat à New York pour y rester

C’est ce que la formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé dimanche, sans toutefois révéler les détails financiers de la nouvelle entente de l’athlète de 27 ans.

Les «Insulaires» ont acquis Horvat des Canucks de Vancouver lundi dernier, et ce, en retour des avants Anthony Beauvillier et Aatu Raty, et d’un choix de première ronde en 2023.

Horvat n’a toujours pas disputé de match dans l’uniforme des Islanders. Il devrait vivre son baptême de feu lundi soir, alors que sa nouvelle formation sera de passage à Philadelphie pour se mesurer aux Flyers.

Le patineur, qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain, connaît une fantastique saison 2022-2023. En 49 parties, il a touché la cible 31 fois et fourni 23 mentions d’aide pour 54 points. S'il obtient huit points de plus d’ici la fin de la campagne, il s’agira de sa meilleure saison en carrière.

