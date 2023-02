LHJMQ: l’Océanic abandonné par ses gardiens

RIMOUSKI | Le meilleur pointeur de la LHJMQ, Jordan Dumais, a inscrit trois buts pour mener les Mooseheads d’Halifax à un gain de 6-1 face à l’Océanic de Rimouski ce dimanche en Nouvelle-Écosse.

L’Océanic a été abandonné par ses gardiens Patrik Hamrla et Gabriel Robert qui ont concédé six buts sur 19 lancers. Julien Béland (24e) avait pourtant donné les devants aux hommes de Serge Beausoleil en début de deuxième période, avant l’hécatombe.

« Notre deuxième période a été exécrable. Nous avons manqué d’intensité. On a accordé deux buts alors que notre gardien n’était pas devant son filet. Ça nous a coupé les jambes. Je suis très déçu de la deuxième. Nos vétérans à l’attaque doivent en faire plus dans ce genre de match. Ils doivent compétitionner davantage. Le positif, c’est que nos jeunes ont bien fait », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Orignaux limités à deux tirs en première

L’Océanic a limité la puissante attaque des Mooseheads à seulement deux tirs au but en première période, dont aucun dangereux. Lyam Jacques a failli ouvrir la marque lors d’une échappée en infériorité numérique, mais le gardien des locaux Mathys Rousseau a fermé la porte sur la feinte du revers de la recrue de l’Océanic.

Cinq buts sur 10 lancers en deuxième

L’Océanic a ouvert la marque dès la 2e minute de la deuxième période. Julien Béland a profité d’une superbe passe de Jan Sprynar pour inscrire son 24e but de la saison. Les Orignaux ont répliqué avec cinq buts sans réplique sur 10 tirs. Evan Boucher et Jordan Dumais ont marqué deux buts rapides pour chasser du match le gardien partant de l’Océanic, Patrik Hamrla, qui a concédé deux buts sur cinq tirs. Son remplaçant Gabriel Robert n’a pas fait mieux accordant trois buts sur sept lancers. Il a été déjoué par Brody Fournier, Attilio Biesca et Dumais.

Dumais complète son tour du chapeau

Dumais a profité d’un avantage numérique pour compléter son tour du chapeau en début de troisième période, son 35e de la saison. Patrik Hamrla était de retour devant le filet en troisième période.

En bref

Serge Beausoleil avait la même formation que celle de vendredi contre les Eagles. Mathys Laurent, Spencer Gill et Nathan Lévesque ont été laissés de côté tandis que Jacob Mathieu et Maël St-Denis sont toujours blessés.

Les bureaux administratifs et la billetterie de l’Océanic située au 2e étage du Colisée Financière Sun Life ont été affectés par un dégât d’eau samedi soir. Ils seront relocalisés temporairement dans d’autres locaux de l’amphithéâtre.

L’Océanic sera de retour devant ses partisans pour un programme double face au Drakkar de Baie-Comeau samedi et dimanche prochains.