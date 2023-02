Cinq questions à Danielle Trottier, autrice d’À cœur battant

Danielle Trottier a le don de nous transporter au cœur d’univers sensibles, méconnus, où les nuances font une différence. Nous avons eu de l’empathie pour les femmes de l’Unité 9. De la bienveillance pour les adolescentes de Toute la vie. Chaque fois, les trames étaient aussi riches qu’inconfortables. Chaque fois, l’autrice a réussi à nous confronter à une réalité où le jugement devenait impossible.

Elle s’attarde cette fois-ci à un sujet délicat, actuel et dur. À un milieu où les limites ne sont plus à tester, mais plutôt à mettre. Elle jette son regard sur la violence conjugale, celle qui se vit trop souvent en silence, dans l’intimité. Avec À cœur battant, on retrouve Christophe L’Allier (Roy Dupuis), dont la mission est d’outiller et de réhabiliter ces hommes, et Gabrielle Laflamme (Ève Landry), une procureure de la Couronne sans demi-mesure. Si leurs moyens sont différents, leur mission est commune. Chaque geste violent est un geste de trop. Impossible pour le téléspectateur d’y être insensible.

Photo fournie par Julie Perreault

À quel moment l’idée de poursuivre avec Christophe L’Allier dans un organisme pour hommes violents a-t-elle surgi?

C’était présent sans être conscient. Dans Toute la vie, Christophe faisait déjà du bénévolat auprès d’un organisme. Le passé familial qu’il a aujourd’hui, il l’avait il y a 5 ans. J’ai vu le potentiel énorme de plonger au cœur de la violence, mais j’avais orienté mes recherches et mes démarches vers la grossesse chez les adolescentes. C’est le réalisateur, Jean-Philippe Duval, qui a tout de suite pensé à Roy. Son expérience devenait hyper pertinente. En 2019, je me suis intéressée aux états généraux sur les maisons pour femmes violentées. C’était nécessaire pour moi, comme femme, comme humaine, d’en parler au-delà des gros titres que l’on voit passer.

C’est un sujet délicat. Était-ce risqué de donner la parole aux hommes?

Un homme arrêté pour un assaut grave va faire de la prison, va avoir une interdiction de contact à sa sortie et va recommencer. Combien de fois on a vu ça? Je me devais d’aller vers les producteurs de violence. Je voulais voir pourquoi ils se donnent ces droits-là, ces permissions-là. Il faut aider les femmes, c’est certain. Mais il faut aussi aider ceux qui produisent cette violence. Je ne parle pas de gangstérisme. Je parle de ce qui se passe dans l’intime, dans les familles. J’ai voulu voir le problème dans son ensemble, montrer des gens qui côtoient la violence. Je le fais pour les femmes. C’était épeurant de regarder dans cette direction-là, mais c’était important pour la comprendre. Il est parfois difficile de déceler quand c’est de la chicane et quand c’est de la violence. Même pour ceux qui la font.

Est-ce que les tristes événements de la dernière année ont influencé ton écriture?

Je ne voulais pas aller vers les féminicides. Il y a tellement de femmes qui souffrent sans dénoncer par peur de perdre la garde de leur enfant, leur maison. Ce n’est pas facile de «juste» partir. Christophe est branché sur sa société. Il est capable de dire tout ce qu’on pense. Il ne pogne jamais les nerfs. Il met des mots sur des choses difficiles. Et Gabrielle vient aussi contre-balancer. Pour elle, se mettre en colère garde en vie. Des hommes violents ont une emprise verbale, financière, psychologique sur des femmes qui deviennent muettes. Avec le temps, on oublie les limites. J’ai inversé les comportements de mes personnages. Ici, la colère peut être une force et mettre des limites claires.

C’était important de montrer plusieurs archétypes?

Charlène a vécu des moments de grande intensité avec Yoan. Il a été aimant, c’est un bon père. Il n’est pas juste celui qui l’a frappée. Je ne pense pas qu’il s’est aimé quand il a perdu le contrôle. Il y a tellement de facettes à la violence que j’ai dû l’individualiser. Marcel est d’une autre époque. Aujourd’hui, il y a de nouvelles limites. Dans le cas de Bert, c’est un excellent policier. Son commandant dit qu’il est juste violent avec sa femme et qu’avec les autres, il est bon. Pourquoi être violent avec quelqu’un qu’on aime? J’essaie d’aller où on ne va jamais. J’apprends beaucoup.

Il y a des scènes très intenses. T’arrive-t-il, quand tu écris, d’avoir besoin de t’aérer l’esprit?

Mes émotions, je les vis avant et après, et non pendant l’écriture. Quand je m’assois, c’est technique. C’est un travail d’organiser une réalité pour qu’elle fonctionne. Ce ne sont pas les émotions qui mènent l’écriture, mais l’attention que je porte aux personnages, du pire au meilleur.

Mardi 20 h sur ICI Télé