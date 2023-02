Objectif photo: les pirogues de Ngor et Yaya le pêcheur

La signification du nom Sénégal reste ambiguë. Cependant, la version la plus populaire demeure que le terme Sénégal est tiré de «suñu gaal» en wolof. Ce qui signifie «nos pirogues».

À l’approche du coucher du soleil, je me dirige aux abords du quartier Xataxelly afin de photographier ces bateaux pour le moins mythiques.

Quelques embarcations jonchent la plage et un homme est adossé contre l’une d’elles. Il se présente comme le fils du chef du village. Je lui retourne la pareille en le saluant et je poursuis mon chemin.

Alors que je suis incertain d’être le bienvenu au cœur de ce hameau très intime, le type réapparaît et s’adresse à moi : «Tu veux visiter? Je te le dis, je suis le fils du chef du village, avec moi, tu es chez toi.»

Je baisse alors la garde en voyant tout le monde le saluer gentiment. Yaya, le pêcheur Ngor Lebou, me guide ainsi au cœur de ce coin de pays qui semble sortir d’un autre monde.

Dans un dédale de ruelles étroites, une petite baie se révèle avec une série de pirogues merveilleusement alignées les unes près des autres. Le soleil positionné à contrejour teinte les nuages d’une couleur dorée.

Yaya me suggère de terminer mes photos en vitesse, car il souhaite me conduire au baobab des vœux. Après deux vœux, la main sur le cœur sur l’arbre, il me ramène à la sortie du village piétonnier aux allures de véritable labyrinthe.

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 16mm

Exposition : 1/60s à F/8

ISO : 250