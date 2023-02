Plateformes numériques: voici 5 films où les héros sont en mode survie

Artistes et artisans du cinéma savent placer les héros dans des situations où leur vie ne tient qu’à un fil. Du coup, les spectateurs passent par toute la gamme des émotions, comme c’est le cas aux côtés de Tom Hanks le temps de Seul au monde ou Leonardo DiCaprio dans Le revenant. Et il y a bien d’autres films de survie qui provoquent des sueurs froides...

Les affamés

Photo fournie par La Maison de Prod

Pour une poignée de gens qui n’ont pas été transformés en zombies, il ne semble y avoir qu’une échappatoire aux attaques d’habitants métamorphosés d’un petit village québécois : la fuite en forêt. Heureusement, Bonin (Marc-André Grondin) et Vézina (Didier Lucien) ont l’habitude de se frotter à des créatures assoiffées de sang... Afin d’«étudier l’humanité», le cinéaste Robin Aubert s’est tourné vers les zombies. Une bonne dose d’horreur – et de sang – qui ne fait pas ombrage à l’espoir animant le réalisateur.

►Sur l’Extra de Tou.tv.

127 heures

(v.o. 127 Hours)

Photo fournie par Fox Searchlight Pictures

Cinq longues journées. Voilà le temps qu’a duré le calvaire d’Aron Ralston dans les gorges de l’Utah. L’alpiniste joué par James Franco (criant de vérité) s’est retrouvé coincé dans un canyon alors qu’il était seul et que ses appels à l’aide ne servaient à rien. Un véritable cauchemar où la mort est venue le titiller. Le jeune homme a donc été forcé de faire un choix déchirant, mais salutaire. Un geste percutant. Une réalisation de Danny Boyle basée sur une histoire vraie.

►À découvrir sur Disney+.

La route

(v.o. The Road)

Photo fournie par Dimension Films

Faire partie des derniers survivants... Alarmant ou motivant? Dans ce récit post-apocalyptique mettant en images le roman de Cormac McCarthy, un père (Viggo Mortensen) et son fils ont été épargnés d’un grand bouleversement survenu il y a 10 ans. Ils doivent maintenant composer avec une réalité déprimante où l’espoir se terre alors qu’ils n’ont nulle part où aller. La rareté des âmes qui vivent ne garantit pas non plus l’absence de danger et de rencontres à éviter. Malgré tout, il faut continuer de croire en l’avenir...

►Disponible sur Netflix.

L’impossible

(v.o. The Impossible)

Photo fournie par WarnerBros

Parfois, on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Même en vacances. Un couple et ses trois enfants ont le malheur de mettre les pieds en Thaïlande deux jours à peine avant que ne s’abatte un tsunami. C’est le 24 décembre et la magie de Noël est dans l’air. Or, dame Nature gâche les célébrations. Les membres de cette famille attachante seront donc séparés. Ils devront rassembler leurs énergies et être courageux, car la route sera longue... Un film qui accélère les battements de cœur.

►À regarder sur Netflix.

Mad Max : la route du chaos

(v.o. Mad Max : Fury Road)

Photo fournie par WarnerBros

Attachez vos ceintures ; c’est toute une virée que prépare Mad Max (intense Tom Hardy) dans le désert. Si certains préfèrent être soutenus afin de faire face aux dangers, c’est tout le contraire du cavalier solitaire. Malheureusement pour lui, il est fait prisonnier. Il réussit à s’échapper et doit rapidement prendre une décision : continuer son dangereux chemin en solo ou allier ses forces à des inconnus (dont une impératrice jouée par Charlize Theron). Ça déménage et ça gonfle à bloc!

►Proposé par Club illico.