Omni Mount Washington Resort: plongée dans l’histoire au cœur des montagnes Blanches

Dans le New Hampshire, au cœur des montagnes Blanches, un élégant hôtel historique continue d’offrir séjours de détente, de grand air, ainsi qu’une plongée dans l’histoire. Tour d’horizon du Omni Mount Washington Resort.

«Saviez-vous comment s’appelait la personne qui a allumé pour la première fois les lumières que vous voyez lors de la cérémonie d’ouverture?», me demande Craig Clemmer. Je l’interroge du regard. Le directeur du prestigieux hôtel sourit, conscient que sa réponse aura de l’effet. «Thomas Alva Edison»

Un frisson me traverse

Des histoires comme celle-ci, le Mount Washington Hotel, désormais sous la bannière Omni, en regorge. Inauguré en 1902, il a été fondé par Joseph Stickney, un homme ayant fait fortune dans l’industrie du charbon et du chemin de fer.

L’hôtel en lui-même est une prouesse architecturale pour l’époque. Réalisé par 250 maçons italiens qui ont conféré au domaine un style Renaissance, l’hôtel avait alors une salle de bain avec eau chaude et froide pour chaque chambre, des techniques architecturales coupe-feu inédites, des fenêtres en verre Tiffany, etc.

Photo fournie par Omni Mount Washington Hotel

Rapidement, il est devenu un succès auprès d’invités qui arrivaient en train, parfois plus de 50 trains quotidiens, depuis Boston et Portland.

Une année après son ouverture, Stickney est décédé et a laissé à sa jeune femme Carolyn ce magnifique hôtel aux toits rouges.

Après s’être remarié avec un Français de lignée royale, la désormais «Princess Carolyn» y passera tous ses étés jusqu’à sa mort.

Photo fournie par Omni Mount Washington Hotel

On peut d’ailleurs séjourner dans sa chambre et dormir dans le lit de chêne sculpté qu’elle ramenait avec elle chaque fois du sud de la France.

Depuis son ouverture, l’hôtel a accueilli nombre de prestigieux personnages, dont trois présidents américains, mais aussi la conférence de Bretton Woods.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Plus de 700 délégués provenant de 44 pays ont assisté à cet événement crucial de 1944 ayant pour objectif de réguler le système monétaire international après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La création de la Banque mondiale est d’ailleurs l’une des raisons importantes de la nomination de l’hôtel en tant que National Historic Landmark.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET LUXUEUSE

Photo fournie par Omni Mount Washington Hotel

Une seule nuitée suffit pour que le charme opère. La liste d’éléments attisant la curiosité est longue : murs tapissés de photographies d’époque, larges corridors pour permettre aux femmes vêtues de robes à cerceau de bien circuler, bureau de poste, speakeasy ayant servi durant la prohibition, vieille horloge grand-père, etc., chaque pièce relate un pan de l’histoire du prestigieux hôtel. Même la nouvelle aile présidentielle est composée de 69 jolies chambres à la déco conjuguant modernité et meubles d’époque. On y mange très bien et le site regorge d’activités : ski alpin, de fond et nordique, raquettes, gondole, tyrolienne, piscines, spa. ►brettonwoods.com

À faire autour :

Le premier chemin de fer à crémaillère au monde grimpe depuis 1869 au sommet du mont Washington. En hiver, le train s’arrête toutefois à 4000 pieds. Une belle expérience pour admirer le panorama sur les montagnes Blanches, mais assurez-vous d’y aller par temps clair. ►thecog.com