PlayStation 5: Sony continue d’innover avec une manette personnalisable

Après avoir innové en lançant sa manette sans-fil DualSense avec le PlayStation 5, Sony continue de faire des avancées impressionnantes en matière de technologie. La nouvelle preuve: l’édition Edge de la DualSense, un petit bijou entièrement personnalisable pour s’adapter parfaitement au joueur.

L’annonce de la DualSense Edge, moins de deux ans après la sortie du PlayStation 5, a surpris les joueurs. Après tout, Sony venait déjà de révolutionner l’industrie avec son modèle «de base» de manette sans fil, dotée, entre autres, de nouvelles gâchettes adaptatives et d’un retour haptique.

Pouvait-on parfaire la DualSense encore davantage, et en si peu de temps? Le Journal s’est prêté au jeu avec cette intrigante manette Edge, arrivée en magasins il y a quelques jours.

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Confort accru

Premier constat : la prise en main est étonnamment agréable, encore davantage que celle des manettes DualSense dites classiques. La nouvelle édition a beau être légèrement plus lourde – on parle ici d’une quarantaine de grammes –, elle est distinctement plus confortable à manier avant même de l’avoir mise en marche.

La texture ajoutée aux gâchettes et au pavé tactile est également une belle addition, permettant une préhension supérieure et une utilisation plus organique. Et tout ça, ça se remarque instantanément en sortant la DualSense Edge de sa boîte. Bref, cette nouvelle offrande de Sony impressionne avant même d’en découvrir ses fonctions novatrices.

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Pièces amovibles

Parmi les plus utiles, l’ajustement des gâchettes fait une immense différence, notamment dans les jeux de tirs. Plus besoin – si on le souhaite, bien évidemment – d’enfoncer complètement les touches L2 et R2 pour faire feu; on peut bloquer la profondeur à trois niveaux différents, octroyant une plus grande précision et, surtout, réduisant considérablement la fatigue des doigts au terme d’une longue partie.

Parlant de fatigue et d’inconfort, la DualSense Edge offre également la possibilité de changer les joysticks avec deux modèles supplémentaires, inclus. En plus de l’option standard – celle qu’on connaît tous, à la surface aplatie –, on nous offre deux variables bombées. Celles-ci offrent, à notre avis, un confort accru pour les pouces.

Ces changements s’effectuent d’ailleurs en un simple tournemain. Nul besoin de sortir le coffre à outils, de démonter entièrement la manette, ni même d’utiliser la force pour remplacer les touches ou leviers. Tout se fait sans heurt, mais surtout, sans altérer la robustesse stabilité des touches.

Les autres touches fixes de la DualSense Edge peuvent quant à elles être personnalisées à l’aide du logiciel de la console. Vous voulez inverser le triangle et le carré? Aucun problème. Vous préférez appuyer sur une des flèches plutôt que d’enfoncer une gâchette? Encore une fois, aucun problème ici. Les possibilités sont infinies et la liberté, totale.

Photo fournie par Sony Interactive Entertainment

Le bémol

Petit bémol : Sony a visiblement misé davantage sur la performance que l’autonomie. La DualSense Edge contient donc une batterie à la charge moins durable, permettant une utilisation sans fil d’environ cinq heures. Heureusement pour ceux qui affectionnent les marathons vidéoludiques, ce nouveau modèle vient avec un fil de recharge de près de trois mètres. Et entre les utilisations, il est bien évidemment compatible avec les stations de recharge standards.

Cette nouvelle DualSense Edge vaut-elle donc la peine de courir au détaillant le plus proche? En un mot, oui.

Certes, il faudra débourser 269,99 $ (plus les taxes applicables, évidemment) pour l’ajouter à sa collection. C’est [très] onéreux. Mais la différence est franchement palpable. Et le caractère de luxe, ou haut de gamme, se reflète dans chacun de ses détails, à commencer par l’étui de transport – aux couleurs agencées à la PS5, évidemment – inclus.

Après l’avoir essayé durant une bonne quinzaine d’heures, on sent déjà qu’on aura du mal à retourner aux manettes DualSense classiques.

La manette DualSense Edge est présentement disponible.