Télé nostalgie: Louis-Olivier Mauffette aurait pu être le «nouveau» Fardoche

Pour Louis-Olivier Mauffette, comme pour tant d’autres, les années 1970 et 1980 ont eu droit au sceau Passe-Partout à la télé. Une fois adulte, le comédien aurait bien aimé faire partie de la deuxième mouture... Et il est passé près d’y arriver.

Louis-Olivier, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

Photo tirée du site web imdb.com

Je suis de la génération où il y avait Les Oraliens et Les cent tours de Centour. Il y avait quelque chose du domaine de la magie; c’était réaliste, mais il y avait du surnaturel à travers ça. Aussi, il y avait toute la famille du Petit Castor et de Démétan, mais c’était beaucoup trop triste... Et le roi du monde, c’était Passe-Partout : le matin ou le soir, il n’y en avait jamais trop.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez jeune?

J’étais ultra sportif, et mes parents nous ont toujours laissés libres de tout, mes sœurs et moi. Ça s’est fait tout seul; on a toujours réussi à obtenir l’équilibre. Mes parents n’ont jamais eu à dire «lâchez la télé, lâchez le Nintendo et allez jouer dehors». On avait un chalet alors on faisait du ski toute la fin de semaine...

Y a-t-il un personnage ou un comédien qui vous a influencé?

Photo d’archives

C’est sûr que je suis obligé de dire le nom de Jacques L’Heureux, mais jeune, mon cerveau ne comprenait pas tant que c’était un gars séparé du personnage de Passe-Montagne. À cet âge-là, je ne savais pas du tout que je voulais devenir comédien; je l’ai su vraiment tard.

Vous seriez-vous vu dans la peau de Passe-Montagne?

Pour la deuxième mouture de Passe-Partout, j’ai auditionné pour Fardoche. Ç’a très bien été, assez pour qu’à la fin, mon nom soit dans les choix possibles. [...] Mon cerveau a déjà dit : «Ayoye, je suis peut-être le prochain Fardoche!».

Pourquoi Fardoche?

Photo fournie par ICI Tou.tv

Parce que j’ai un casting d’homme des bois. Je mets des chemises à carreaux rouge et noir, j’ai habité dans le bois pendant 10 ans, je suis proche de la terre, j’ai une barbe, j’ai un look sévère que Fardoche avait, mais funny en même temps [...] Quand Widemir Normil [le nouveau Fardoche, NDLR] est venu jouer sur Gazebo, je n’ai pas arrêté de le niaiser et de lui dire qu’il m’avait volé mon rôle. (rires)

Y a-t-il une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

Je peux encore te chanter Minifée, Le Petit Castor et Candy. Je ne les oublierai jamais.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

Des idées me viennent pour les ados. J’ai parfois des concepts en tête comme une nouvelle façon d’aborder leur réalité [...] En ce moment, j’écris pour les adultes, mais ça se pourrait très bien qu’à un moment me vienne l’envie de faire parler des adolescents, de partir de trois filles ados qui se sont donné un défi... Quelque chose de plus rugueux comme Gazebo, quelque chose plus près de ce que les ados vivent...

►Mettant en vedette Louis-Olivier Mauffette et Marie-Soleil Dion, la deuxième saison de la comédie Gazebo est offerte sur l’Extra de Tou.tv. Le couple écrit également une nouvelle série. À cela s’ajoute la pièce de théâtre Silence, on tourne! dont le comédien fera partie de la distribution de juin à août au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme. Pour des billets: theatregillesvigneault.com.