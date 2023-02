TikTok: des vidéos sur l’avortement «précises et fiables» selon une étude

Les vidéos TikTok qui présentent les moyens d'obtenir un avortement à l’aide de médicaments sont généralement informatives et utiles, selon une étude dirigée par des chercheurs du département d'obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine de l'Université Duke.

L’étude publiée fin janvier dans l'American Journal of Obstetrics & Gynecology a évalué les 100 vidéos TikTok les plus consultées et étiquetées #abortionpill, #medicalabortion et #medicationabortion. Ces vidéos détaillaient souvent ce qu'est un avortement médicamenteux, comment l'obtenir et les pilules concernées.

«Lorsque nous avons commencé l'étude, nous nous attendions à trouver plus de vidéos contenant des informations erronées, a déclaré une des chercheuses de l’étude Jenny Wu. Après avoir examiné les données, nous avons été surpris par la précision des vidéos. Un nombre important de vidéos ont été créées par des professionnels de la santé et des organisations proposant des avortements.»

Sur les 65 vidéos présentant des informations de santé publique, 89,2 % étaient plutôt exactes et 10,8 % étaient mitigées. Sur les 51 vidéos présentant des allégations scientifiques, 86,3 % étaient plutôt exactes et 13,7 % étaient mitigées.

Plusieurs mois après l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême américaine, le 24 juin 2022, qui a ouvert la voie à l’interdiction de l’avortement dans plusieurs États américains, les plateformes de médias sociaux peuvent contribuer à éduquer les patients et à combattre la stigmatisation entourant les avortements.