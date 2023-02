Très froid pour manquer d’électricité

Plus de 20 000 familles ont dû braver les froids polaires à l’intérieur même de leur domicile ce week-end en raison de pannes d’électricité plus longues à réparer qu’à l’habitude.

• À lire aussi: Froid extrême: deux amies viennent en aide à des sans-abri frigorifiés à Montréal

• À lire aussi: Des températures toujours basses, mais moins extrêmes pour dimanche

• À lire aussi: Froid extrême: réveil brutal pour les clients d'un hôtel inondé

«C’était assez froid pour que j’aie des bottes dans les pieds et un manteau dans mon appartement», raconte Nancy Tremblay.

La résidente de Villeray, à Montréal, a manqué d’électricité samedi matin, vers 10h.

«Vers 15h, quand j’ai vu sur Info-Pannes que le courant n’allait pas être rétabli avant minuit, je me suis dit que je ne pouvais pas rester chez moi», soutient-elle.

Elle a donc dû se tourner vers un plan B: un hôtel qui accepte les animaux, puisqu’elle ne pouvait pas laisser son chien seul chez elle.

«Ça fait un trou dans le budget, ce n’était pas prévu. Ça a coûté quand même 200 dollars, aller à l’hôtel», affirme Mme Tremblay.

En parallèle, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a ouvert un centre communautaire pour la nuit afin d’accommoder ceux qui ne pouvaient rester chez eux en raison de la panne et qui n’avaient nulle part où aller.

Dimanche midi, 8300 foyers n’avaient toujours pas retrouvé l’électricité, dont 2900 dans la métropole.

«On a des équipes supplémentaires qui vont être déplacées vers Montréal, comme c’est là qu'il reste le plus de clients en panne», affirme Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec.

Une vingtaine d’équipes sont actuellement à l’œuvre sur l’île de Montréal.

Conditions difficiles

Les températures extrêmes ont ralenti le travail d’Hydro-Québec.

«Hier, quand il faisait très très froid, nos travailleurs devaient prendre des pauses plus fréquentes afin d’assurer leur santé et leur sécurité», explique M. Côté.

Selon Hydro-Québec, les pannes étaient un peu plus complexes qu’à l’habitude. On parle notamment de poteaux à l’arrière des maisons à changer ou de transformateurs qui ont pu briser en raison du froid, parfois à des endroits plus difficiles à accéder.

C’est notamment le cas de Claude Williamson, qui a perdu l’électricité vendredi vers 16h30 après qu’un transformateur situé près de sa cour arrière a sauté.

«Ça a quand même été une grosse job, parce qu’ils ne pouvaient pas apporter la nacelle au niveau du transformateur», explique le résident de Beauharnois, en Montérégie.

Photo fournie par Claude Williamson.

Samedi matin, le thermostat de M. Williamson indiquait seulement 5 degrés. Il a ensuite quitté son domicile en raison du froid.

À son retour en fin de soirée, une fois l’électricité revenue, il a constaté que les tuyaux de son spa avaient gelé, puis avaient explosé.

Heureusement, les tuyaux à l’intérieur de la maison ont été épargnés. «On a laissé des petits filets d’eau pour s’assurer que ça ne gèle pas», illustre M. Williamson.

Hydro-Québec a atteint un sommet de 23 000 clients privés d’électricité samedi vers 17h.

«C’est quand même relativement petit par rapport à l’ensemble du réseau. Mais pour ceux qui sont en panne, c’est particulièrement difficile et complexe», affirme Jonathan Côté.