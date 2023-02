Une mauvaise hygiène bucco-dentaire augmenterait le risque d’AVC

Des informations préliminaires d'une étude américaine indiquent qu’une mauvaise hygiène bucco-dentaire pourrait augmenter les risques d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

Les résultats seront présentés du 8 au 10 février prochains, à Dallas, lors de la Conférence internationale sur l'AVC présentée par l'American Stroke Association.

Certaines précisions sont toutefois attendues, a fait savoir l'auteur de l'étude, Cyprien Rivier, stagiaire postdoctoral en neurologie à l’école de médecine de Yale, à New Haven, au Connecticut.

«Ce qui n'est pas clair, c'est si une mauvaise santé bucco-dentaire affecte l'état fonctionnel du cerveau d'une personne, a-t-il indiqué dans un communiqué publié par Heart Attack And Stroke Symptoms. Nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre en utilisant des outils tels que l'imagerie par résonance magnétique.»

«L'étude de la santé bucco-dentaire est particulièrement importante, car une mauvaise santé bucco-dentaire est fréquente et cela constitue un facteur de risque facilement modifiable – tout le monde peut améliorer efficacement sa santé bucco-dentaire avec un minimum de temps et d'investissement financier, a-t-il ajouté. [...] Une mauvaise santé bucco-dentaire peut entraîner une baisse de la santé du cerveau, nous devons donc faire très attention à notre hygiène bucco-dentaire, car elle a des implications bien au-delà de la bouche.»

D’autres études seront toutefois requises pour évaluer l’impact des mesures d’hygiène, selon lui.

Les données de l’étude permettent notamment de conclure que les personnes génétiquement prédisposées aux caries, aux dents manquantes ou nécessitant des prothèses dentaires présentaient un risque plus élevé de maladie cérébrovasculaire.

Les individus dont la santé bucco-dentaire globale était génétiquement mauvaise présentaient des dommages accrus au cerveau.

Entre 2014 et 2021, les chercheurs de cette étude ont analysé le lien potentiel entre la santé bucco-dentaire et la santé du cerveau chez environ 40 000 adultes. L’âge moyen des participants était de 57 ans et 46% d’entre eux étaient des hommes.