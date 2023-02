12 nouvelles lunes orbitant autour de Jupiter ont été découvertes par des astronomes

La course entre Jupiter et Saturne pour savoir qui des deux géantes gazeuses finira avec le plus de lunes continue de plus belle. Jupiter vient tout juste de repasser devant la planète aux anneaux avec la découverte de 12 nouvelles lunes. Ça fait 92 à 83 pour la grande jovienne.

Depuis 2019, Saturne avait les devants. En effet, les dernières découvertes avaient placé la seconde planète la plus grande de notre système solaire devant Jupiter. Cette découverte vient donc à nouveau de changer le classement.

C’est le Centre des planètes mineures, chargé de collecter les observations d’objets dans le système solaire, qui a publié ces nouvelles données sur ces 12 nouveaux satellites naturels de Jupiter.

AFP

Ils ont été découverts à l’aide de télescopes à Hawaï et au Chili en 2021 et 2022, et leurs orbites ont été confirmées par des observations de suivi.

Que sait-on des nouvelles lunes de Jupiter ?

Tout d’abord, elles sont petites. Ces lunes varient en taille de 1 kilomètre à 3 kilomètres.

Ensuite, elles sont éloignées de Jupiter. Il leur faut plus de 340 jours pour faire le tour de la grande gazeuse.

Ce sont aussi sûrement des petits corps à l’orbite rétrograde – c’est-à-dire que les lunes tournent dans le sens inverse des lunes les plus proches, et plus connues, de Jupiter – qui ont probablement été capturés par la planète à l’attraction extrêmement forte.

Dans un courriel transmis à l’Associated Press vendredi dernier, Scott Sheppard de la Carnegie Institution, qui a fait partie de l’équipe de scientifique du Centre des planètes mineures, a expliqué «espérer que nous pourrons imaginer l’une de ces lunes extérieures en gros plan dans un proche avenir pour mieux déterminer leurs origines».

AFP

Les nouvelles lunes de Jupiter n’ont pas encore de nom et, selon Sheppard, seule la moitié en mériterait un. Quant à la compétition entre Jupiter et Saturne, elle n’est pas terminée alors que de nouvelles données pourraient renverser la vapeur entre les deux grandes planètes gazeuses.

Pour le reste, on rappelle qu’Uranus compte 27 lunes confirmées, Neptune 14, Mars 2 et la Terre 1. Vénus et Mercure n’en ont pas.

- Avec des informations de l’Associated Press et Numerama