À 37 ans, il chausse de gros souliers comme PDG

Réussir dans une industrie que plusieurs avaient déclarée sans avenir, c’est ce à quoi s’applique Alexandre Bergeron, qui à 37 ans, est un des plus jeunes entrepreneurs de l’industrie de la chaussure au pays.

À la tête de Chaussures Régence, Alexandre poursuit la tradition entrepreneuriale familiale, avec un flair particulier pour tirer son épingle du jeu.

« Est-ce que c’est parfois stressant ? Oui. Impossible ? Non ! Je dois faire confiance à l’équipe, qui fait le gros du travail. Le seul poids que j’ai est de réussir », dit-il avec une humilité et une sérénité qui semblent appartenir à une plus vieille âme. Peut-être est-ce l’héritage d’une longue histoire ?

Son grand-père, qui avait une quatrième année, travaillait dans les usines de chaussures depuis les années 1950, à l’époque où elles étaient nombreuses un peu au nord de la ville de Québec. Quand il a fondé sa propre usine en 1979, il s’est lancé dans la fabrication de bottes d’hiver, qui coûtaient cher en matière première et peu en temps. C’était sa recette pour concurrencer les petits salaires de Taïwan, où la production commençait à se déplacer.

La stratégie a été efficace pendant deux décennies et en 2000, Chaussures Régence était devenue la plus grosse usine de chaussures au Canada, avec 400 employés, en rachetant des concurrents qui fermaient.

Un virage obligé

Même si les ventes allaient bien, ça devenait difficile d’être un rare fabricant québécois, car les fournisseurs avaient déménagé. C’est ainsi qu’en 2005, le père d’Alexandre, Christian, a délocalisé la fabrication en Asie et a commercialisé des marques telles que Blondo côté mode et Acton, côté industriel.

Alexandre s’est passionné tôt dans sa vie pour la production. Adolescent, il y mettait déjà la main à la pâte. Mais une fois l’usine fermée à Québec, il s’est familiarisé avec la gestion aux côtés de son père. Quand celui-ci a décidé d’opérer sa propre usine au Cambodge en 2014, Alexandre s’est installé là-bas.

« J’avais 27 ans, je n’avais pas d’enfant, je n’étais pas marié et je connaissais la production. C’était parfait. J’ai dirigé une usine de 1000 employés pendant trois ans », se rappelle l’entrepreneur.

L’usine cambodgienne a été vendue en même temps que la marque Blondo, quand Chaussures Régence a reçu une offre intéressante et a décidé de concentrer ses efforts dans le créneau industriel. Alexandre est alors revenu travailler à Québec avec son père, sans imaginer à quel point l’expérience asiatique l’avait préparé à la suite des événements.

Relève d’urgence

Il est devenu président de l’entreprise subitement le 21 septembre 2019 quand son père est décédé.

« Il ne s’est passé que trois semaines entre un mal de tête et le décès. Un mois avant, nous étions ensemble en Chine et tout allait bien. On a cru à une méningite, mais c’était un cancer », raconte-t-il encore ému.

La transition s’est passée aussi bien que possible dans les circonstances. Il était déjà établi qu’Alexandre prenne le relais, il était prêt et l’équipe était derrière lui.

Avant ce triste départ, le duo père-fils avait procédé à trois acquisitions. Et début 2023, Alexandre en a réalisé une nouvelle en achetant Paragone, qui distribue Nat’s, et Pilote et filles, ce qui ajoutera aux activités de Régence le créneau des vêtements industriels et des bottes pour femmes.

L’entreprise va ainsi faire croître son chiffre d’affaires de 30 %, le portant à 50 M$. Alexandre aime ne jamais s’ennuyer. Il investit dans l’automatisation des entrepôts pour gagner en efficacité. L’an passé, il a acheté le détaillant Chaussures Fillion. Il a le marché américain dans sa mire. Pas mal pour une histoire qui n’avait supposément pas d’avenir...

Chaussures Régence

Année de fondation : 1979

1979 Fondateur : Henri Bergeron

Henri Bergeron Lieu du siège social : Québec

Québec Secteur d’activité : Chaussures

: Chaussures Nombre d’employés : 85

Profil d’Alexandre Bergeron

Poste : Président

Président Âge : 37 ans

37 ans Scolarité : Administration – marketing international, management international