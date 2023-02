Appel d’offres sur le tramway: Claude Villeneuve regrette un «manque de transparence»

Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville de Québec, a regretté lundi le manque de transparence de l’administration Marchand dans le dossier du tramway.

«Quand il y a de mauvaises nouvelles, c’est toujours un fonctionnaire qui les dit et quand il y a de bonnes nouvelles, c’est un élu qui les dit. Le niveau de transparence auquel s’astreint le maire dans le dossier du tramway est tellement en deçà de ce qu’il exigeait des autres candidats lors de la campagne électorale», s’est indigné le chef de Québec d’abord.

Ce dernier réagissait à un article paru dans l’édition de lundi du Journal. Nous y révélions qu’un appel d’offres lié aux postes de commande du tramway a dû être annulé, à la date butoir du 26 janvier, faute de soumissionnaires.

«Comment ça se fait que ce n’est pas le maire qui a annoncé ça depuis le 26 janvier? C’est de l’information qui aurait dû être révélée par le bureau de projet du moins», a ajouté M. Villeneuve.

De son côté, Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec (EPQ), a également regretté « un manque de transparence complet » dans ce dossier.

Pas en péril

Appelé à commenter, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire Marchand, a affirmé ceci: «Je comprends son point de chef de l’opposition. Mais il faut comprendre que c’est un appel d’offres dans l’ensemble du projet [de postes de commande]. Le projet n’est pas en péril parce qu’il n’y a pas de soumissionnaire. Il y aura des ajustements à l’appel d’offres pour être mieux relancé et mieux répondre aux besoins».

À ses yeux, il s’agit d’une «tempête dans un verre d’eau», puisque des entreprises ont montré de l’intérêt pour l’appel d’offres tout en réclamant l’ajustement de certains critères, a-t-il révélé.

Lundi après-midi, la Ville de Québec a confirmé par communiqué « qu’une analyse est actuellement en cours afin d’identifier les ajustements possibles dans le but de relancer prochainement le processus d’appel d’offres. Cette situation ne représente pas un enjeu qui pourrait retarder la mise en œuvre du projet du tramway ».

Confusion sur le coût total

D’autre part, une certaine confusion a régné au sujet de la valeur totale du contrat. Le 23 décembre dernier, sur la foi de l’appel d’offres, Le Journal écrivait que le coût des postes de commande était de 24 M$.

Ce chiffre n’a jamais été contredit au cours des dernières semaines et il a été repris dans l’article de lundi matin.

Or, M. Gaudreault a affirmé que la valeur des services professionnels contenus dans l’appel d’offres serait finalement inférieure à 1 M$. Pourquoi ne pas avoir rectifié l’information plus tôt? L’attaché de presse du maire a laissé entendre que le moment de la publication de l’article initial, juste avant la période des Fêtes, est probablement en cause.

Cette explication fait d’ailleurs dire à Claude Villeneuve qu’il s’agit d’un argument supplémentaire plaidant pour que l’information complète, suivie de toutes les explications nécessaires, soit révélée par le maire Marchand lui-même.

AU SUJET DE LA COUPE DU BOISÉ POUR CONSTRUIRE LE GARAGE DANS LE SECTEUR CHAUDIÈRE

« Par respect pour l’argent des contribuables, tu ne peux pas couper sept hectares (précision du Journal : autour de cinq hectares plutôt pour construire le garage) quand il n’y a plus de plan financier d’attaché et que tu ne connais pas les nouveaux coûts du projet. On doit arrêter ça immédiatement », Patrick Paquet, chef d’Équipe priorité Québec.

«C’est un boisé qui a été construit sur un ancien dépotoir. Sa valeur écologique est plus limitée. Ce n’est pas un boisé qui est très proche d’un secteur résidentiel actuellement. On n’a pas le choix, pour un projet comme le tramway, de couper certains arbres», Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord.

«La Ville de Québec s’est engagée à compenser les superficies déboisées avec un ratio de 1 pour 1 dans le cadre de la réalisation du tramway», Communiqué de presse de la Municipalité émis vendredi.