Bâtir des ponts pour mieux se comprendre

Une fois les ponts solidement bâtis, il y aura alors moins de préjugés et de misère à se comprendre et à vivre ensemble.

S’établir dans une nation étrangère par ses valeurs ou ses us et coutumes portés par la majorité des gens qui y vivent depuis des générations est un défi que certaines personnes ont tendance à négliger.

Je parle notamment des zélotes et de leurs alliés qui s’attaquent de front à la laïcité de l’État québécois.

Faire lien par souci de cohésion

Pour vivre ensemble, il est impératif de faire lien autour des valeurs communes démocratiquement convenues. Cela revient à faire société.

La cohésion d’une société ne va pas de soi.

Vu la diversité ethnoculturelle qui constitue le socle du Québec moderne, ce dont on a besoin, c’est que nos concitoyens comprennent qu’il y a avantage à vivre ensemble et non pas les uns contre les autres ou les uns à la marge des autres.

Vivre en apartheid ou en silos culturels n’est pas une option, car cela ne permet ni de s’apprécier réellement ni de se connaître ou de se reconnaître... La convergence de nos intérêts devrait prévaloir.

La religion en disgrâce

Il y a de cela belle lurette, la religion catholique, alors armée de ses dogmes et rituels, battait la mesure du sens de la vie et de la cohésion sociale et culturelle au Québec.

Jadis intrusive et crainte au sein de la société québécoise, cette religion n’est plus aujourd’hui qu’un triste souvenir du point de vue de plusieurs Québécois.

La majorité des Québécois s’est donc délestée de sa religion pour embrasser la laïcité et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Aussi est-il fort aisé de comprendre que la religion catholique ou toute autre religion, quand elle vient à s’incruster ostensiblement dans la société et surtout dans des sphères d’activités de l’État, cela provoque des crispations...

C’est ce qui fait dire que quand on choisit le Québec pour y vivre, il faille préalablement connaître son cheminement collectif sur la ligne du temps et le respecter.

Cela dit, le défi que nous avons est collectif : assurer l’harmonie en favorisant le maintien et l’appropriation de valeurs qui fondent la cohésion de notre société.

Il est aussi individuel, à savoir que chaque personne a la responsabilité de s’y conformer dans sa vie publique.

Pour bien intégrer les personnes immigrantes venues des quatre coins du monde, qui ont leur savoir-faire, leurs compétences, leur culture et leur religion, il faut aller à leur rencontre afin de bâtir ensemble une société où il faut à la fois respecter et partager l’identité québécoise et intégrer l’identité individuelle dans un projet de société commun.

Une société d’accueil digne de ce nom a le devoir impérieux d’intégrer les nouveaux arrivants dans toutes les sphères de l’activité humaine et valoriser leur apport social, économique et culturel.

Brisons donc la multitude de « solitudes » en construisant des ponts.