Beyoncé et son album Renaissance volés au Grammy

Au lendemain de la cérémonie des Grammy - soirée lors de laquelle Beyoncé a récolté 4 statuettes -, plusieurs personnes s’indignent de ne pas l’avoir vu décrocher les prix de l’album et de la chanson de l’année.

Cette année devait être celle de Beyoncé, écrit le Rolling Stone. Pourtant, à la suite de la cérémonie des Grammy s’étant tenue dimanche soir, le magazine s’insurge - tout comme les admirateurs de la populaire chanteuse de 41 ans - des deux prix prestigieux qu’on aurait volés à l’artiste : ceux de l’album de l’année pour Renaissance et de la chanson de l’année.

Sur divers forums de discussions et sur les réseaux sociaux, les admirateurs de la chanteuse se disent furieux et dégoûtés par ces résultats, allant jusqu’à dire que les électeurs de la Recording Academy ne la méritaient pas. »

Le Rolling Stone décrit comme un « un moment décevant qui a mis fin à une nuit autrement spectaculaire sur une note amère » celui où Harry Styles (qui a été critiqué pour avoir semblé peu énergique lors de sa prestation et épuisé lors de ses remerciements) a remporté le trophée pour l’album de l’année pour Harry’s House. Même chose lors de la victoire de Bonnie Raitt pour la chanson de l’année avec « Juste Like That ».

Ces victoires seraient alimentées par les votes des électeurs plus âgés des Grammy, croit le Rolling Stone. De nombreux téléspectateurs ont souligné la similarité avec la victoire d’Herbie Hancock en 2008, qui avait remporté l'album de l'année pour River: The Joni Letters contre l’album devenu culte Back to Black d'Amy Winehouse.

Queen Bey a battu le record du plus grand nombre de victoires aux Grammy dans l'histoire de la série. Elle n’a toutefois encore jamais reçu ces ultimes distinctions, malgré une carrière riche de plus de 25 ans truffée de succès.

Son album Renaissance a gagné quatre prix, dont le meilleur album Dance/Electronic.