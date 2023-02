Casse-croûte de luxe et sushis «botaniques» bientôt à Limoilou

La rareté de la main-d’œuvre ne ralentit pas le restaurateur Yanick Parent, qui ouvrira deux nouveaux établissements cet été à Limoilou. L’un se spécialisera dans les sushis végétaliens, alors que l’autre sera un « casse-croûte de luxe ».

• À lire aussi: Un chef végane en pleine ascension

Le restaurateur en série et président du groupe Sogno, qui pilote déjà cinq adresses gourmandes dans le Vieux-Québec, dont La Buche et le Bello, sort du quartier touristique et s’amène sur la 3e Avenue, dans la basse-ville.

Le local de l’ancienne pizzéria Stratos accueillera une franchise du restaurant de « sushis botaniques » Bloom, un concept de l’homme d’affaires Dominic Bujold et du chef Christian Ventura qui a vu le jour à Montréal, en plus d’être exporté à Paris.

Ce restaurant est connu pour ses sushis à base de plantes et ses décors épurés.

« Les végétaliens, les gens qui ne mangent plus rien d’animal, ne savent pas où aller manger des sushis. [...] Quand je suis monté à Montréal l’essayer, je suis tombé en amour raide. C’est bon, bon », affirme M. Parent.

Déjà propriétaire du restaurant Don Végane dans le secteur du Vieux-Port, il soutient que les plats végétaliens ont de plus en plus la cote.

« Avec la COVID, je trouve que la pointe de tarte s’est agrandie. Il y a de plus en plus de monde qui font attention à leur santé. »

Burgers et frites

Par ailleurs, dans l’édifice qui a longtemps abrité le Pub Limoilou, le restaurateur s’adressera à une tout autre clientèle, avec un « casse-croûte de luxe », avec burgers, frites maison et autres plats typiques.

Le concept n’est pas complètement défini, mais il portera le nom de « Ti-Gus », un clin d’œil au surnom du défunt père de Yanick Parent, lui-même restaurateur et un « maniaque » des petits casse-croûte.

Ti-Gus fera appel à la nostalgie des casse-croûte tout en offrant la possibilité de manger sur place à l’année, dans une ambiance se voulant familiale et avec des prix abordables, selon M. Parent. On y servira également de l’alcool.

« On l’amène ailleurs, le casse-croûte », résume-t-il, espérant pouvoir ouvrir les deux restaurants quelque part cet été.

Quant à la pénurie de personnel, « je suis toujours limite, c’est vrai, mais je réussis à bien m’en tirer », affirme le restaurateur, disant avoir fait plusieurs investissements pour y faire face, comme en construisant une cuisine de préparation centrale et en offrant des assurances collectives plus avantageuses.

La clientèle sait aussi faire la part des choses. « Les gens sont compréhensifs », note-t-il.