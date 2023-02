Chauffeurs d’autobus de la STLévis: la menace de grève illimitée toujours brandie

Les chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud brandissent toujours la menace d’une grève illimitée pour la semaine prochaine, après le rejet de l’hypothèse de règlement présentée par l’employeur lundi.

Les deux parties vont devoir donc retourner à la table des négociations pour tenter d’arriver encore une fois à une nouvelle entente que le Syndicat des chauffeurs d’autobus souhaite «acceptable».

«Nos membres jugent qu’en acceptant une telle offre, il y a trop de compromis fait de notre côté et trop peu de la part de l’employeur», a indiqué par communiqué Alain Audet, président du syndicat.

Les enjeux actuellement sur la table portent encore une fois sur la sous-traitance et l’organisation du travail, alors que les 110 chauffeurs de la STLÉvis sont sans contrat de travail de puis le 31 décembre 2021.

«On a encore une fois un employeur qui essaie de donner le moins possible à ses syndiqués pour sauver des miettes», s’est indignée Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches–CSN.

«Il n’appartient qu’à l’employeur et à la ville de Lévis de mettre des offres convenables sur la table pour éviter une autre grève», a ajouté Simon Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics.