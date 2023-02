Cinq bonnes raisons d’écouter la série Thérapie vérité (avec Jason Segel et Harrison Ford)

L'acteur Jason Segel dans la peau d'un psychologue maladroit, franc et endeuillé, l'octogénaire Harrison Ford dans le rôle de son vieux mentor, le tout saupoudré de la bienveillance amusante de la série Ted Lasso. Voilà les ingrédients de la série Shrinking (Thérapie vérité), présentée sur Apple TV +. Cette histoire vous fera rire et vous réchauffera le coeur pendant les jours froids de février. La preuve en 5.

Le sympathique et comique Jason Segel

C’est l’acteur comique Jason Segel (How I Met Your Mother) qui tient le rôle principal de Jimmy Laird. Ce thérapeute plutôt maladroit est en deuil de sa femme, qui était aussi la mère de sa fille adolescente avec qui il tente - tant bien que mal - de recréer un lien de confiance. L’histoire commence lorsqu’à bout, Jimmy se met à dire tout ce qu’il pense vraiment à ses patients et à m’immiscer dans leur vie de manière très personnelle.

La présence d’Harrison Ford

À 80 ans, Harrison Ford est toujours aussi sollicité! Dans la série, le célèbre Han Solo de La guerre des étoiles prête ses traits au docteur Paul Rhodes, collègue et mentor de Jimmy, souffrant de la maladie de Parkinson et cachant ses bons sentiments derrière ses traits d’homme bourru. L’acteur ne semble pas vouloir ralentir le rythme alors qu’il joue aussi dans la série 1923 aux côtés d’Helen Mirren, 77 ans (antépisode de la série Yellowstone). En juin, il retrouvera des habits familiers dans le film Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Les savoureux personnages

Le kaléidoscope de personnages de la série charme par son côté éclectique, coloré et loin d’être stéréotypé. On craque pour Gaby, collègue thérapeute et amie de la famille qui n’a pas la langue dans sa poche, Sean, le patient souffrant de problèmes de gestion de la colère et Brian, l’exubérant meilleur ami de Jimmy. Ensemble, ils abordent les thèmes du deuil, l’amour, les relations parentales, l’amitié, la maladie, les dépendances, la solitude et la vieillesse.

Les créateurs derrière la série Ted Lasso

Si on retrouve dans Shrinking le ton bon enfant, l’humour et la bonté souvent malhabile des personnages à la manière d’une autre série d’Apple TV+ « Ted Lasso », c’est que l’on doit ces deux séries aux mêmes têtes pensantes : Brett Goldstein et Bill Lawrence (aussi derrière la série Scrubs). Les scénaristes travaillent ici avec Jason Segel, également co-créateur.

Le plaisir qui dure

Nous sommes habitués à enfiler de nombreux épisodes d’une série, à la suite de l’autre, de manière à accéder à la grande finale le plus rapidement que possible. Comme Apple TV+ ne divulgue qu’un épisode de Shrinking par semaine (chaque vendredi), il faut voir ce défi comme une manière de faire durer le plaisir.

-Un nouvel épisode de Shinking est déposé chaque vendredi sur Apple TV+.